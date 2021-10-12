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Что запрещено делать туристам в Венеции

Анна Шутова
1 час назад

Чтобы сохранить Венецию от наплыва туристов, местные власти ввели запреты, многие из которых могут показаться странными. Например, в итальянском городе запрещено купаться в каналах, кормить голубей и кататься на велосипеде. Об этих и других запретах — в материале "Рамблера".

Что запрещено делать туристам в Венеции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кататься на велосипеде

В историческом центре Венеции кататься на велосипеде запрещено. Штраф за это составляет 100 евро. Двухколесный транспорт даже нельзя просто катить рядом с собой. Большая часть улиц Венеции очень узкая и не имеет дорог, вместо них здесь каналы. Так как в городе очень много туристов, властями было принято решение запретить велосипеды, чтобы не загружать инфраструктуру.

Кормить голубей

За кормление голубей туристов могут оштрафовать на сумму от 50 до 200 евро. Птицы наносят вред фасадам домов и памятникам архитектуры. На их очистку власти тратят большую часть бюджета. Кроме того, голуби являются переносчиками заболеваний. Поэтому по санитарно-гигиеническим причинам и для защиты венецианского наследия кормить птиц запрещено.

Спать на лавочках

Сэкономить на жилье в Венеции и остаться ночевать на улице не получится. Сон на скамейках тоже запрещен. Штраф, правда, гораздо меньше, чем за другие нарушения, — 50 евро.

Мусорить

За брошенную в канал бутылку или фантик на улицах Венеции туриста заставят заплатить штраф в размере от 100 до 200 евро.

Купаться в каналах

Купание в канале может обойтись путешественнику в 500 евро (примерно 41500 рублей). Дело в грязной воде и гондольерах, которые могут не заметит пловца и нанести ему травмы веслом. Но, если турист соберется прыгнуть в воду, его оштрафуют еще раньше за хождение в купальнике или с голым торсом на 200 евро.

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