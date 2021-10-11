Самые красивые формы стюардесс по всему миру

Стюардессы и стюарды — самые стильные работники: костюмы для членов экипажа разрабатывают дизайнеры и кутюрье с мировым именем. «Рамблер» собрал красивые униформы мировых перевозчиков.

1/7 Etihad Airways. Создавая униформу для элитной компании, кутюрье Эттор Билотта вдохновлялся модой Парижа и Рима 60-х годов. Фото: @etihad Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Emirates Airline. Костюм, отсылающий к арабским мотивам, состоит из юбки, блузки, жакета, туфель и шляпки с шарфом. Фото: @emirates 3/7 SkyUp. В 2021 году украинская авиакомпания представила новую форму: оранжевый брючный костюм с шелковым платком и удобные кроссовки. Фото: @skyup.aero 4/7 Thai Airways. Стюардессы приветствуют пассажиров в традиционных платьях, а затем переодеваются в удобные костюмы. Фото: @thaiairways Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Qatar Airways. Стюардессы сами выбирают, лететь в брюках или юбке, а также носят с собой две пары обуви — на плоской подошве и каблуке. Фото: @qatarairways 6/7 Singapore Airlines. Костюмы выполнены в традиционной азиатской технике батик, а цвет формы указывает на позицию стюардессы. Фото: Singapore Airlines/Facebook 7/7 Hainan Airlines. За основу костюма китайский дизайнер Лоренс Сю взял шелковую рубашку на косой застежке с традиционной вышивкой. Фото: @hainanairlines

Etihad Airways

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Бордовые костюмы в ретро-стиле разработал итальянский дизайнер Эттор Билотта. Арабская компания славится дорогими и комфортабельными перелетами для VIP-клиентов. Чтобы внешний вид стюардесс соответствовал высокому статусу компании, кутюрье взял за основу образа моду Парижа и Рима 60-х годов. На шарфиках и блузках заметны элементы, характерные той эпохе: геометричный принт и сочетание зеленого с фиолетовым.

Emirates Airline

Фирменные костюмы с отсылками к арабской культуре — песочный цвет, обрамляющий лицо шарф — разработали в 1997 году. Одиннадцать лет спустя британский бренд Simon Jersey чуть модернизировал форму. Нынешний костюм бортпроводницы состоит из бежевого жакета и юбки, бежевой блузки с платком, а также красных туфель. Самый узнаваемый элемент формы — красная шляпка с белым шарфом, конец которого крепится на плече.

SkyUp

В 2021 году украинская авиакомпания представила новую форму бортпроводников: оранжевый брючный костюм, шелковый платок и удобные кроссовки. Форму разрабатывали два украинских бренда. Марка GUDU создала эскизы и лекала, а также предоставила верхнюю одежду. Бренд Gunia Project нарисовал принт для шелкового платка, который крепится на костюм. Форма собрала множество хвалебных отзывов в интернете: пользователи отметили, что униформа стюардесс давно пора стать стать удобной для самих работниц.

Thai Airways

Стюардессы тайской авиакомпании приветствуют пассажиров в традиционных платьях. Как только самолет набирает необходимую высоту, бортпроводники переодеваются в удобные костюмы. Фиолетово-розовая форма состоит из юбки и блузки, а в качестве аксессуара на лацкан крепят цветок и шарфик. Девиз Thai Airways гласит, что их самолеты летают «гладко, словно шелк». Специально или нет, но костюмы для экипажа тоже шьют из качественного тайского шелка.

Qatar Airways

Бордовую форму разрабатывала датская компания Olino. Стюардессы сами выбирают, лететь в брюках или юбке. Также бортпроводницы носят две пары обуви: с плоской подошвой — для полета, на каблуке — в аэропорту и во время приветствия пассажиров.

Singapore Airlines

Униформу под названием «Саронг-Кебайя» разработал парижский кутюрье Пьер Бальмен. Эта форма не менялась с 1968 года. Костюмы выполнены в традиционной азиатской технике батик и выглядят как изящные платья. Цвет формы указывает на позицию стюардессы или работника авиакомпании: синие и зеленые — стюардессы, красные — управляющие, фиолетовые — менеджеры.

Hainan Airlines