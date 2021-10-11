Зачем в отелях режут матрасы

Делают это вовсе не дебоширы-постояльцы, как можно было бы сразу подумать, а сами владельцы бизнеса. О том, для чего они это делают, читайте в материале “Рамблера”.

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Особо щепетильные гости некоторых европейских пятизвездочных отелей, которые тщательно проверяют соответствие номеров заявленному ценнику и уровню сервиса, периодически жалуются на матрасы. И дело не в жесткости или неудобстве во время сна, просто матрасы оказываются порезанными.

Администрация отелей, “уличенных” в вандализме, на жалобы отвечают вежливо и уверяют, что так и должно быть. Правда, мало кто из постояльцев сотрудникам гостиницы верит. А между тем, они говорят абсолютную правду.

Небольшие надрезы на матрасах делают специально и по согласованию с владельцами бизнеса. Дело в том, что в пятизвездочных отелях на кроватях лежат ортопедические изделия, стоимость которых может составлять несколько десятков, а иногда доходить и до сотни тысяч (в пересчете на российские рубли). Поэтому они становятся отличной добычей для воров, которые затем продают изделия. Матрасы — не драгоценности, которые трудно сбыть с рук, а нажиться на них вполне можно.

Вынести большой матрас из отеля, конечно, несколько проблематично, но мошенники справляются с этой задачей. В частности, выносят их из отеля, когда на стойке регистрации никого нет, а охрана теряет бдительность (часто сообщник попросту отвлекает охранников). При этом владельцы гостиниц чаще всего не подают заявление о краже в полицию, опасаясь, что это навредит репутации их заведений.