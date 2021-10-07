Куда ездили отдыхать в 90-х

Куба, Венгрия, Монголия — после падения железного занавеса для граждан был разрешен достаточно свободный выезд за границу. До этого советские граждане тоже выезжали в другие страны, однако такое удовольствие могли себе позволить далеко не все. "Рамблер" расскажет, куда ездили отдыхать в 90-е.

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Несмотря на тяжелое финансовое положение в те времена у многих граждан, некоторым все равно удавалось выбираться за пределы своей страны на заслуженный отдых. Так, в 1993 году самой популярной страной для отдыха среди россиян стал Таиланд, а уже на следующий год русские открыли для себя Мальдивские острова. Особенно популярным среди наших туристов был остров Курумба, практически целый год он был занят одними русскими туристами.

Также россияне посещали близкие им спокойные страны, как Болгария, Чехословакия, Югославия, Венгрия. Некоторым также удавалось достать путевки на Кубу или в Монголию.

А потом уже пошла очередь таких государств, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Италия и многих других.