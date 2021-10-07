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Куда ездили отдыхать в 90-х

Мария Иглина
1 час назад

Куба, Венгрия, Монголия — после падения железного занавеса для граждан был разрешен достаточно свободный выезд за границу. До этого советские граждане тоже выезжали в другие страны, однако такое удовольствие могли себе позволить далеко не все. "Рамблер" расскажет, куда ездили отдыхать в 90-е.

Куда ездили отдыхать в 90-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на тяжелое финансовое положение в те времена у многих граждан, некоторым все равно удавалось выбираться за пределы своей страны на заслуженный отдых. Так, в 1993 году самой популярной страной для отдыха среди россиян стал Таиланд, а уже на следующий год русские открыли для себя Мальдивские острова. Особенно популярным среди наших туристов был остров Курумба, практически целый год он был занят одними русскими туристами.

Также россияне посещали близкие им спокойные страны, как Болгария, Чехословакия, Югославия, Венгрия. Некоторым также удавалось достать путевки на Кубу или в Монголию.

А потом уже пошла очередь таких государств, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Италия и многих других.

А раньше представить такое было практически невозможно. В советское время обычно выезжали отдыхать группами, а туристические поездки организовывал профсоюз для своих членов. Для некоторых такие поездки оказывались бесплатными, а другие могли оплатить лишь часть стоимости. А некоторым подобное путешествие могли и вовсе запретить, иногда даже без объяснения причины. Но со временем выезд за границу облегчился, и теперь россияне могут отправиться практически в любую точку на карте.

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