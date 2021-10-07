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По следам «Дюны»: где снимали фильм Дени Вильнева

Анна Шутова
35 минут назад

Съемки фильма Дени Вильнева "Дюна" начались еще до пандемии — в 2019 году. Все сцены в помещениях снимали на киностудии в Будапеште, а природные ландшафты планет искали по всему миру. Ради красивых кадров съемочная группа пробралась даже на закрытые военные территории. Рассказываем, что это за места.

Где снимали фильм «Дюна»
Фото: Кадр из фильма "Дюна"Кадр из фильма "Дюна"

Иордания

Кадр из фильма «Дюна», Raya Sharbain

Сцены на планете Арракис, вокруг которой в основном и строится сюжет, снимали в пустыне Вади-Рам на юге Иордании. Ее еще называют Лунной долиной. Там много каньонов и возвышенностей. Масштабную сцену с комбайном для сбора пряности, который утащил песчаный червь, снимали на границе с Израилем. Армия использует эту часть пустыни для учений, поэтому местные называют ее "Военными дюнами". Раньше туда не пускали людей.

Из-за неземных ландшафтов пустыня Вади-Рам — популярное место для съемок. Здесь также снимали фильмы "Звездные воины", "Трансформеры", "Алладин" и другие.

Норвегия

Кадр из фильма «Дюна», Atle Råsberg

Родина главного героя фильма Пола и всего дома Атрейдесов — планета Каладан. В реальности это полуостров Штадландет на северо-западе Нур-фьорда — шестого по длине фьорда Норвегии. Его протяженность — 106 километров. На полуострове холодный и ветреный климат, поэтому он подошел под описание Каладана в книге Герберта. Поверхность планеты преимущественно покрыта водой, лесами, болотами и полями.

ОАЭ

Кадр из фильма «Дюна», Nepenthes/CC BY-SA 3.0

Для панорамных съемок создатели "Дюны" выбрали пустыню Руб-эль-Хали в южной части Аравийского полуострова. Вся она покрыта дюнами, поэтому идеально вписалась в сюжет. На территории пустыни расположены Саудовская Аравия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

Заграница,Дени Вильнев,
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