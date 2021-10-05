Страны, где небезопасно российским туристам

Турция и Тайланд входят в топ самых опасных стран для россиян. В них чаще всего погибают соотечественники во время путешествий. Существует еще один список — в него входят самые опасные страны мира, куда лучше ездить с осторожностью путешественникам из всех стран. "Рамблер" приводит список самых неблагоприятных направлений.

Таиланд

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В 2019 году Таиланд был лидером по смертям среди российских туристов. Кроме того, там случилось больше всего инцидентов, которые угрожали жизни граждан нашей страны. Основной опасностью для туристов называют подводный мир страны. Там обитают ядовитые моллюски, после контакта с которыми человек без должной помощи погибает в течение получаса. Укус медузы, которая водится в водах Таиланда, может парализовать.

На другую опасность можно нарваться в джунглях. Там обитают дикие кабаны и тигры, а также пиявки и паразитирующие черви. В дебрях тайских джунглей обитают и дикие слоны, которые могут атаковать и убить человека. В Таиланде обитает много ядовитых змей, и без оказания помощи их укус может обернуться летальным исходом.

Существует в Таиланде и риск отравления. В этой стране опасно употреблять сырую воду из-под крана и делать из нее лед, поэтому всегда покупайте бутилированную воду и проверяйте, чтобы она была закрыта.

Турция

В Турции с россиянами происходит чуть меньше происшествий, чем в Таиланде, несмотря на то, что там отдыхает больше граждан нашей страны. Здесь с участием россиян наиболее часто происходят ДТП. Люди регулярно гибнут на трассах из-за неаккуратного вождения водителей. Это касается не только российских туристов, но и путешественников из других стран.

Турция является лидером по несчастным случаям, происходящим с туристами на отдыхе. Это и происшествия, которые случаются с туристами в состоянии алкогольного опьянения, отравления и несчастные случаи в аквапарках и бассейнах. Из-за массовости туриста недобросовестные отельеры могут закупать несвежие продукты, поддельный алкоголь и экономят на ремонтных работах по обслуживанию территории отеля. Это же касается экстремальных развлечений на воде.

Центральноафриканская республика (ЦАР)

ЦАР считается одним из беднейших государств с нестабильной экономикой и политической системой. Здесь регулярно происходят гражданские войны, а также конфликты на религиозной почве

В стране распространен нелегальный сбыт алмазов, что только укрепляет позиции местных бандитов и делает обстановку в стране еще более нестабильной. ЦАР расположена и географически невыгодно, так как зимой здесь случаются наводнения, а летом — сильные засухи. При этом вместе с природными катаклизмами происходят вспышки опасных заболеваний: холеры, малярии и сибирской язвы.

Туристам эта страна не рекомендована к посещению ни при каких условиях, поэтому если вы соберетесь поехать в Африку, лучше не рисковать и не заезжать в Центральноафриканскую республику.

Венесуэла

Столица Венесуэлы город Каракас считается одним из самых опасных в мире. Когда-то страна была богатой, но из-за падения цен на нефть ее население обнищало. С этого времени участились разбойные нападения, грабежи и кражи людей. При этом подобный бандитизм чаще всего касается именно туристов и других людей, приезжающих сюда. В городах много фавел, которые расположены в отдельных районах. Туда лучше не заходить и держаться от них подальше, потому что даже если вы случайно забредете, можете остаться без денег, смартфонов и фотоаппаратов.