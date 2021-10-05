Вилла Эскобара и дом Шанель: как отдохнуть в легендарных отелях

До виллы Эскобара придется совершать трансатлантический перелет, а печально известная гостиница "Англетер" расположена в Санкт-Петербурге. Об этих и других легендарных отелях — в материале "Рамблера".

Фото: designhotels.com designhotels.com

Вилла Пабло Эскобара (Тулум, Мексика)

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Известно, что у колумбийского барона Пабло Эскобара была недвижимость во всех странах Латинской Америки. О его виллах до сих пор ходят легенды, якобы большинство из них спрятаны, а в подвалах находятся огромные суммы денег. Эти предположения имеют право на жизнь, так как уже были прецеденты, когда люди покупали вилы в Колумбии и при закладке фундамента находили чемоданы с купюрами, которые использовали в XX веке.

Одну из самых известных вилл и часть пляжа, расположенные в городе Тулум, выкупил нью-йоркский коллекционер и арт-дилер Лио Малка. Он отреставрировал ее и построил домики для гостей. У всех номеров уникальный дизайн, оформленный декором современного искусства. На территории виллы — бар, три ресторана, спа и два бассейна. Самый дешевый номер на двоих обойдется в 68 492 рубля.

Ritz Paris (Париж, Франция)

ritzparis.com

Отель, расположенный в центре Парижа, считается одним из самых роскошных в городе, а раньше его часто выбирали для проживания звезды. Там останавливались Чарли Чаплин, Марлен Дитрих и Элтон Джон. При этом, несмотря на свою популярность и роскошь, отель имеет дурную славу. Так, в 1997 году именно здесь свою последнюю ночь провела принцесса Диана.

Однако наибольшей популярностью среди охотников за эксклюзивностью отель пользуется из-за того, что стал вторым домом для Коко Шанель. Известная дизайнер прожила в номере "Ритца" 37 лет, до самой смерти. Дело в том, что он был расположен рядом с ее бутиком, и ей было удобно ходить на работу. Дизайн для своего номера она сделала сама. С тех пор его несколько раз реставрировали, но владельцы уверяют, что сохранили первозданный вид. По сей день там находится много личных вещей Шанель. Цена за ночь в этом отеле варьируется от 1200 до 1500 евро (от 101-130 тысяч рублей).

Англетер (Санкт-Петербург, Россия)

angleterrehotel.ru

Гостиница "Англетер" расположена в самом центре Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади. Само здание построили в XIX веке, и с тех пор его несколько раз реставрировали, добавляли этажи и переделывали изнутри. В 1991 году и вовсе было построено новое здание на месте разрушенного. Однако отель известен не своим историческим обликом. Наибольший интерес для туристов представляет тот факт, что в 1925 году здесь было найдено тело поэта Сергея Есенина. Здесь же он написал свое последнее стихотворение "До свиданья, друг мой, до свиданья ".

Сейчас номера, где жил Сергей Есенин, уже не существует. Он был постояльцем номера пять, но после того, как гостиницу снесли и построили заново, от предыдущих постояльцев там ничего не осталось. Если вы все-таки захотите окунуться в историю и снять номер в этой гостиниц, то он обойдется вам в 13 тысяч рублей за сутки.

Marriott Mena House (Каир, Египет)

marriott.com

Этот пятизвездочный отель в Каире известен не только своей близостью к пирамидам. Однако он — единственный, который находится так близко к достопримечательностям. Изначально здание строили как резиденцию вице-короля Египта, но его выкупили бизнесмены и построили здесь отель.