Катакомбы и белая пустыня: места в Египте, которые впечатляют больше пирамид

Кладбище китов, инопланетная пустыня и некрополь повелителя магов — в Египте есть вещи, которые поражают воображение сильнее древних гробниц фараонов.

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Катакомбы Туна-эль-Гебель

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Так сейчас называется некрополь древнего Гермополя — комплекс грандиозных подземных галерей протяженностью примерно в девять километров. Гробницы соединены между собой коридорами, которые образуют настоящий лабиринт. Археологи постоянно находят новые саркофаги. Например, в 2017 году исследователи обнаружили 18 забальзамированных тел, из 12 — в приличном состоянии. В 2019 году нашли пятьдесят мумий эпохи Птолемеев, в 2020 — еще двадцать саркофагов. По мнению ученых, мумии могли принадлежать жрецам бога Тота, культовый центр которого находился в Гермополе.

Тот был одним из главных богов Египта, особенно в эпоху Нового царства и правления Птолемеев, божеством знаний и мудрости, изобретателем письменности, покровителем не только ученых, но и магов. Поэтому центр в эпоху своего расцвета притягивал искателей сакральных знаний. И сейчас мистики верят, что здесь может исполниться даже невозможное желание. Священными животными Тота считались ибисы и павианы, мумии которых сейчас в большом количестве находят в катакомбах некрополя, но встречаются также соколы, кошки и даже свиньи.

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Храм Тота произведет впечатление даже на туристов, которые видели храмовые комплексы Луксора. При этом Туна-эль-Гебель в силу своей меньшей известности можно осмотреть спокойно, не опасаясь толпы туристов.

Кроме того, внимания заслуживают пограничные стелы Эхнатона, гробницы верховного жреца Тота Петосириса, жившего в четвертом веке до нашей эры, и египтянки Изадоры, современницы римского императора Антонина Пия. Девушка решила сбежать с возлюбленным, брак с которым не одобрял ее отец, но утонула в Ниле. Что характерно, после смерти возник культ и несчастной красавицы, и жреца Петосириса.

Белая пустыня

Она расположена на востоке Сахары, между оазисами Бахария и Фарафра, и отличается совершенно фантастическим пейзажем. В первую минуту путешественнику кажется, что он видит снег. И лишь присмотревшись, он понимает, что это меловые отложения. Задолго до появления на земле человека на месте пустыни царил океан. И карстовые образования — это останки панцирей микроскопических морских организмов.

Daniel Fafard/wikipedia.org

Смесь кварца, черного пирита и песка создает невероятную палитру красок, которую легче представить где-нибудь на Марсе, чем на Земле. Особенно, если побывать в Белой пустыне на рассвете или на закате. С 2002 года Белая пустыня является Национальным парком Египта. Экскурсию в белую пустыню можно заказать в Каире.

Долина китов, или Вади-аль-Хитан

Это природное чудо расположено в 150 км к юго-западу от Каира, ближайший город – Эль-Файюм. Пятьдесят миллионов лет назад эта местность была дном океана Тетис. Наследием прошлого стали огромные окаменелые останки китов, которые ученые сначала приняли за кости морских динозавров. Возраст останков примерно соответствует периоду среднего эоцена. Первые ископаемые были обнаружены на рубеже 1902-1903 годов.

В настоящее время в долине лежат около полторы тысячи скелетов морских животных: помимо китов это морские коровы, скаты, черепахи, крокодилы, рыбы, акулы. Между окаменелостями проложены дорожки, особо ценные экспонаты огорожены. Вади-аль-Хитан можно назвать музеем древней истории земли в натуральную величину. Кстати, долина китов находится за горой, которую называют Адской. На закате она как будто воспламеняется.

Храм Хатхор в Дендере

В древности Дендера была центром культа богини Хатхор, одной из главных в пантеоне египтян. Изначально ее почитали в образе небесной коровы, позже Хатхор стала богиней красоты, любви, плодородия, звезд, неба и Млечного Пути. Греки отождествили ее с Афродитой, поэтому при Птолемеях возник единый культ.

Неудивительно, что даже в христианскую эпоху местные женщины верили, что обращение к Хатхор поможет наладить личную жизнь и забеременеть.

Ijanderson977/wikipedia.org

Несмотря на то, что храм Хатхор не так разрекламирован, как храм Хатшепсут в Луксоре, он является примером наиболее сохранившегося святилища на территории Верхнего Египта. Изящная отделка стен и колонн подчеркивает его женский характер, особенно бросаются в глаза цветные барельефы.

Величественное зрелище представляет собой грандиозный зал с 24 колоннами, потолок и стены украшены изображениями. А барельеф, иллюстрирующий священный обряд с приборами, похожими на лампы, до сих пор считается одной из загадок египтологии.

Абидосский храмовый комплекс

Древний Абидос был центром культа Осириса, бога загробного мира и земледелия, умирающего и воскресающего божества. Многие египтяне верили, что погребение в Абидосе точно гарантирует благополучную посмертную жизнь. Также считали и фараоны.

Olaf Tausch/CC BY 3.0

Гордостью Абидоса, без сомнения, является храм Сети I и Рамсеса II (последний достроил святилище после отца), посвященный сразу семи богам — самому фараону, Птаху, Ра-Хорахте, Амону-Ра, Осирису, Исиде и Хору. Больше всего впечатляют не размеры храма, а искусные рельефы.

Высеченный на стене храма Абидосский список фараонов позволил историкам разобраться в хронологии правления фараонов. Хотя в перечень не были включены «неправильные» цари вроде женщины-фараона Хатшепсут и реформатора Эхнатона, проклятого после смерти.