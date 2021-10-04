Крем от солнца за 1000$: что ждет туристов на Гавайях

За использование неправильной пляжной косметики власти Гавайских островов запросто могут оштрафовать. По какой причине это могут сделать и чем не угодил солнцезащитный крем местным властям, читайте в материале "Рамблера".

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Туристам, которые собираются (или в ближайшее время соберутся) отдохнуть на Гавайских островах стоит очень внимательно отнестись к выбору солнцезащитного крема. В штате вступил в силу закон, запрещающий использование этой пляжной косметики. Правда, в опалу попали не все кремы, а только те, которые содержат определенные вещества: оксибензон и октиноксант. Закон, одобренный еще в 2018 году, начал действовать на Гавайских островах с 1 января 2021 года. Гавайи официально стали первым штатом, где запретили продажу солнцезащитных кремов с содержанием вышеуказанных химических веществ.

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По какой же причине кремы в определенным составом оказались в немилости? Власти Гавайских островов прислушались к мнению ученых, бьющих тревогу и переживающих за судьбу коралловых рифов. Еще в 2015 году специалисты объявили о пагубном воздействии оксибензона и октиноксанта, содержащихся в большинстве солнцезащитных кремов, на кораллы. Согласно заявлению ученых ежегодно на рифе туристы оставляют в среднем от 160 до 240 килограммов солнцезащитного крема, химические вещества, входящие в состав которого, негативно влияют на экосистему. Кораллы под воздействием октиноксанта и оксибензона начинают терять цвет и деформироваться. Более того, меняется ДНК образующих их организмов, в результате они погибают.

Кроме того, по оценкам экспертов, солнцезащитный крем попадает и в океан (ежегодно в нем оказывается около 14 тысяч тонн крема), разрушающего коралловые рифы.

Власти Гавайских островов решили сделать шаг к защите и спасению коралловых рифов, ограничив законодательно продажу солнцезащитных кремов с потенциально опасными химическими веществами.

Производители, выпускающие продукцию без содержания оксибензона и октиноксанта, отмечают свои кремы специальным знаком: “Безопасно для коралловых рифов”.

Надо отметить, что власти Гавайских островов не единственные озаботились проблемой коралловых рифов. Годом раньше президент тихоокеанского островного государства Палау подписал закон о запрете использования токсичного для рифов крема. Закон вступил в силу 1 января 2020 года, государство первым в мире ввело такой запрет. Гавайские власти, по сути, поддержали инициативу. С 6 августа 2021 года объявили о запрете использования солнцезащитных кремов, содержащих опасные для кораллов вещества, и Таиланд.

Штрафы за несоблюдение закона в этих государствах составляют весьма внушительную сумму: от 1000$ до 3000$. Правда, в ограничениях об использовании опасных солнцезащитных кремов есть и исключения. Так, например, возможны покупка и использование подобных средств при предъявлении предписания врача.

Кстати:

Общая протяженность коралловых рифов на Гавайских островах составляет более 2000 квадратных километров, а их площадь — более 165 000 гектаров. Напомним, что коралловые рифы — это известковые подводные (или частично надводные) геологические структуры, которые формируются в основном скелетами колониальных полипов и некоторыми видами водорослей, которые обладают способностью извлекать известь из морской воды. Образуются в мелководных участках тропических морей.

Интересно:

Гавайские острова — самый отдаленный (после острова Пасхи) от материка остров в мире. Они расположены в Тихом океане на расстоянии в 3850 километров от Калифорнии и в 6195 километрах от Японии.