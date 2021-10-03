3 места, где лучше всего отпраздновать Новый год

В каждой стране есть свои особенности празднования Нового года. "Рамблер" расскажет о трех подходящих странах, где можно встретить 2022 год.

Финляндия

Это место кишит волшебством и чувством праздника, а все потому, что это родина Санты-Клауса. В это время года средняя температура составляет до –15°С и выпадает много снега. Обычно в Финляндию на Новый год едут именно те туристы, которые хотят насладиться зимней сказкой. В этой стране можно найти как активные развлечения, например, катание на лыжах или снегоходах, так и пассивный — изучить местную кухню, посетить резиденцию Йоулупукки в Лапландии и насладиться северным сиянием. А некоторые путешественники и вовсе объединяют эти два отдыха в один.

Италия

В Италию на Новый год приезжают за весельем. Местные жители справляют его вместе с Рождеством с большим размахом. В полночь всех желающих ждут фейерверки и зажигательные представления, а на площади Испании в Риме можно насладиться оркестровым концертом. А чуть позже, шестого января, можно увидеть службу Санта-Мария-Маджоре. Погода в столице Италии в конце декабря довольно хорошая, до +12°С.

Кипр