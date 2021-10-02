Что скрывается под песками Сахары

Сахара считается одной из самых крупнейших пустынь на Земле, ее площадь составляет более девяти миллионов квадратных километров. И иногда кажется эти золотые раскаленные пески были здесь всегда. Читайте в материала "Рамблера", что же под ними скрывается.

Что было раньше

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Еще около шести тысяч лет назад вся площадь Сахары была покрыта густым зеленым ковром, там жили целые поселения и паслись животные. Там были и озера, а обильные осадки питали реку Таманрассет, которая впадала в Атлантический океан и имела длину более 500 километров.

Также в Центральной Африке находилось озеро Мега-Чад, от которого сейчас практически ничего не осталось. Если бы озеро существовало сейчас, то оно по праву считалось бы самым крупным на планете, поскольку оно простилалось на 388 500 квадратных километров.

У ученых есть несколько предположение, почему густая зелень вдруг сменилась золотыми песками. Так, эколог Дэвид Райт считает, что всему виной животные, которые топтали и поглощали местную растительность, что привело к тому, что почва отражала больше солнечного света, а это повлияло на атмосферу, что и привело к засухе. Другие же ученые уверены, что животные не погубили, а наоборот продлили процветание зеленой Сахары еще на 500 лет. И еще одни винят земную ось, они считают, что Сахара и Северная Африка меняют влажный климат на сухой каждые 20 тысяч лет по мере наклона земной оси.

Что скрывается под песками

Еще в эпоху мезозоя там был океан Тетис, и спустя миллионы лет на поверхности показалось кладбище китов, сейчас это место называется Вади-аль-Хитан. Однако это были вовсе не те киты, которых можно увидеть сегодня, их предками были базилозавры, которые, вероятно, на то время были самыми большими хищниками, их размер достигал 21 метра.

Также по тем местам, где сейчас простилается Сахара, ходили динозавры. Один из них, чей возраст насчитывает около 100 миллионов лет, был найден именно там. Им оказался зауропод. И это далеко не единственная подобная находка археологов.

Но самое необычное и интересное чудо Сахары обнаружили в Мавритании — Глаз Сахары или структура Ришат. Оно представляет собой несколько огромных концентрических колец и имеет диаметр около 50 километров. Объект был обнаружен лишь в 1965 году с борта космического пилотируемого аппарата "Джемини-4". Ученые до сих пор изучают эту местность, и у них все еще много вопросов на этот счет.