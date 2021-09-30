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Гоа в ноябре: что известно об открытии границ с Индией

Даша Краснова
1 час назад

Несмотря на недавнюю вспышку пандемии коронавируса, власти Индии пообещали привить 100% населения к концу октября и открыть границы для россиян. "Рамблер" выяснил, что известно об открытии границ.

Гоа в ноябре: что известно об открытии границ с Индией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гоа — штат на юго-западе Индии, который просто обожают йоги и дауншифтеры. Основные достопримечательные места Гоа – это храмы, церкви, музеи, просторы дикой природы, а еще огромные пляжи и чистое море.

За последний месяц ситуация с заболеваниями коронавирусной инфекцией стабилизировались. И пока одни врачи опасаются новой волны, главный министр региона Прамод Савант планирует вернуть в Индию туризм.

Он сообщил, что по плану прививочная кампания, которая активно проходит в стране, будет завершена уже 31 октября. Чиновники ведут переговоры о возобновлении чартерных рейсов.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией России, в свою очередь, тоже разрешил ставить рейсы из Москвы и Питера в Гоа с 5 октября. Происходят они не чаще раза в неделю. Однако пока въезд разрешен только с деловой и медицинской целью.

Въезд туристов планируют организовать через международные аэрокомплексы имени Индиры Ганди и в городе Даболим.

Для въезда в Индию туристам понадобится отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Сертификат о вакцинации необходимо будет перевести на английский язык. А копию паспорта и посадочный талон загрузить на сайт аэропорта прибытия.

Заграница,Индира Ганди,
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