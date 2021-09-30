Чем отличается египетское «всё включено» от турецкого

Египет вновь открыт для Россиян. Чем отличается сервис египетских отелей от привычных турецких? По словам экспертов спецпроекта HotLine.travel, выбирая отдых в Египте, нужно внимательнее смотреть, что именно отельеры имеют в виду, предлагая туристам all inclusive.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

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Самое очевидное отличие Египта от Турции – это сезонность. Сейчас, когда на Средиземном море станет прохладнее, на Красном начнется самый смак, так что открытие направления пришлось очень «в тему».

«В Египте круглый год подходящая погода для пляжного отдыха. Красное море теплое в любой месяц», – напоминает пресс-секретарь ANEX Tour Алёна Хитрова.

Если в Турции или Мексике путешественники успевают не только полежать на пляже, но и познакомиться с культурой региона, то выход за пределы отеля в Египте добрая часть путешественников вспоминает едва ли не как подвиг. Обстановку вне отельных комплексов оценивают как «грязь, стресс и хамство». Но чтобы отдых на территории отеля не разочаровал, нужно внимательно смотреть, какие именно сервисы предлагаются отдыхающим. Даже если вы едете на «всё включено» – в Египте это понятие более расплывчатое, чем в Турции.

Меньше люкса – больше люкса

С одной стороны, отдых в премиальных объектах размещения в Египте в целом доступнее для россиян, чем аналогичный в Турции. С другой – в целом в регионе люксовых отелей несколько меньше, чем у конкурентов.

«Египет по количеству премиальных отелей уступает Турции, но люксовые отели Египта доступны более широкому кругу потребителей ввиду более демократичной ценовой политики. В основном люксовые отели принадлежат международным цепочкам и гарантируют высокий уровень сервиса. В Египте представлены такие мировые бренды, как Four Seasons, Rixos, Kempinski, Steigenberger, Oberoi», – рассказывает представитель PAC GROUP Надежда Найдис.

По ее словам, отели класса люкс находятся в основном в Шарм-эль-Шейхе. В Хургаде предложений для взыскательных клиентов на порядок меньше. Тем примечательнее, что там в этом году открылся отель сети Rixos.

«Отельная база Египта больше ориентирована на средний уровень гостиниц 5* (по количеству объектов размещения), а не люкс, хотя такие гостиницы также имеются и нехватки с размещением в люксовых отелях мы не отмечаем», – соглашаются с коллегами в ANEX Tour.

Какое именно «всё» включено в all inclusive в Египте?

При бронировании отелей, работающих по системе all inclusive в Египте, нужно обращать внимание, что именно входит в пакет. Например, обычно в люксовых и премиальных отелях концепция питания включает алкоголь импортного производства, в то время как в стандартных 5* и 4* «алкогольный пакет» ограничивается напитками местного производства и имеет более скудный выбор.

«Как правило, система “всё включено” в Турции четко делится на “всё включено” и “ультра всё включено”. Во втором случае предлагаются импортные алкогольные напитки. В Египте во многих отелях нет такого деления», – предупреждают в TEZ TOUR.

Исключение составляют, например, отели сети Rixos, но разделение концепций “всё включено” и “премиум всё включено” – это политика бренда, которую они распространяют на свои отели по всему миру безотносительно Египта.

Путешественники отмечают, что качество и количество услуг может здорово отличаться от отеля к отелю, несмотря на одинаковую звездность и схожую цену. В отдельных случаях коррективы внес кризис: «На пляже теперь не дают гамбургер и фри в перерывах между едой, как раньше», «Завтрак, обед и ужин стал по 1,5 часа. Раньше было по 3 часа и люди не толпились в очереди в ожидании пищи, спокойно ели и всем хватало места и времени», – описывают туристы свой опыт возвращения в Египет.

В Египте главное – риф

Также при выборе отеля в Египте советуют помнить, что разными могут быть не только сервис на территории, но и рифы в Красном море. Поскольку характерная черта египетских курортов – это доступность рифа и возможность «поплавать с рыбками», не покидая отельного комплекса.

«В Египте главное – риф и 5 звезд. Но если риф плохой, то и звезды не спасают», – делятся впечатлениями путешественники.

Совокупность этих факторов делает Египет очень подходящим направлением для совершенно расслабленного отдыха на территории отеля, где совесть не мучает за то, что время «пролёжено», а окрестности не осмотрены, поскольку одна из главных достопримечательностей располагается непосредственно в море. В отличие от турецких курортов, для египетских более характерно размещение нескольких отелей на общей территории, как в Доминикане. Это позволяет иметь более просторную общую территорию и избежать скученности.