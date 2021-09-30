Как можно совместить отдых и лечение в Турции

Часто мы находим время на что угодно, но только не на собственное здоровье. Всегда есть дела поважнее, чем профилактический визит к врачу, особенно когда заранее знаешь, что одним специалистом дело не ограничится, а график забит так, что нет ни одной свободной минуты.
Даже из самой запутанной ситуации можно найти элегантный выход, если задаться такой целью. Поэтому для начала нужно по-настоящему захотеть. Поймите, только от вас зависит ваше физическое и психическое состояние, а это значит, что откладывать на потом больше нельзя. Чтобы хорошо себя чувствовать, во всем должен быть баланс и в первую очередь нужно наладить режим труда и отдыха. Не давая себе времени на восстановление, нельзя всерьез рассчитывать на высокие результаты в работе и хорошее самочувствие. Страдать будет и то, и другое.
Идеально — запланировать отпуск, чтобы заняться собой. Конечно, можно резать слона по кусочкам, выкраивая дни на последовательное посещение специалистов, и прийти к своей цели, но это долгий и сложный путь, сбиться с которого можно в любой момент по разным, весьма важным причинам. Новый проект на работе, вечеринка до утра с хорошими друзьями, гадкая погода на улице, а дома тепло и прекрасно, простая человеческая лень и еще масса всего, что получает приоритет, но в итоге лишает последних сил.
Любую поездку на море, в горы, в другой город или страну ждешь с особым чувством. Отдых дает возможность переключиться, обнулить счетчики и воспрянуть духом. Домой возвращаешься с совершенно другими эмоциями и новыми силами, а привычные дела не кажутся такими уж скучными или неподъемными, как это было до.
Иногда, чтобы восстановиться, достаточно неделю позагорать на пляже в теплой стране и никуда не спешить. Смена обстановки — это уже хорошо. Но гораздо лучше целенаправленно заняться своим здоровьем во время отдыха. А лучшая страна для этого — Турция.
Агентство медицинского туризма Tedavi Tour запускает новый бренд Healiday — теперь не нужно тратить отпуск на походы по врачам, ведь отдых можно совместить с лечением и восстановительными программами. Достаточно оставить заявку на сайте и ответить на вопросы анкеты. А дальше дело возьмут в свои руки настоящие профессионалы. Специалисты агентства Healiday выяснят, в чем вы нуждаетесь, и подберут идеальный именно для вас вариант.
Например, ваша работа связана с постоянным общением — вы много говорите сами и слушаете других, назначаете одну встречу за другой, постоянно находитесь на виду и не всегда успеваете вовремя пообедать, а несколько минут тишины кажутся непозволительной роскошью. В Healiday вам предложат забыть о бесконечной гонке и уединиться на отдельной вилле в 5-звездочном отеле, где никто и ничто не сможет вас потревожить. А при желании и необходимости можно сделать полный чек-ап организма и запланировать ежедневные посещения терапевта или психолога, которые помогут отследить показатели физического и психического здоровья.
Сотрудники Healiday занимаются организацией долгосрочных поездок, например, для беременных. В Турции можно жить и вести беременность у грамотных специалистов, качество медицинского обслуживания здесь на европейском уровне, при этом цены остаются доступными. Кроме плавания и прогулок по морскому побережью, здесь можно заниматься йогой с индивидуальным инструктором. Также в Healiday могут подобрать клинику, в которой можно остаться и на роды. Здесь есть все условия для мягких естественных родов, а мамам и новорожденным малышам уделяют повышенное внимание и окружают заботой.
В Турцию стоит отправиться и тем, кто давно хотел, но все никак не получалось похудеть. В Healiday смогут сделать так, чтобы все наконец сошлось — время, место, обстоятельства и никаких отвлекающих факторов. Турецкие специалисты подберут идеально сбалансированный план питания и комфортный уровень физических нагрузок, которого можно будет придерживаться и по возвращении домой. А кроме того, здесь назначат необходимые процедуры, способствующие ускорению процесса, например, массажи, обертывания, ванны в термальных источниках.
Агентство медицинского туризма Healiday, которому доверяют люди из разных стран мира, теперь работает и в России. Если вы ждали знака, то вот он! Отдых и лечение с Healiday дает возможность восстановить силы, прислушаться к себе и понять, чего хочется на самом деле прямо сейчас.