За 20 тысяч на двоих: где недорого отдохнуть за границей

Цена на поездку за границу на двоих в среднем составляет 100 тысяч рублей, и для многих людей это не по карману. Однако есть и более бюджетные варианты, и самые недорогие из них можно приобрести за 20 тысяч на двоих. "Рамблер" составил список, куда можно поехать.

Если вы думаете, что отдых за 20 тысяч за двоих нереален, то, возможно, вы ищете не там. Попробуйте снизить планку при выборе отеля и откажитесь от идеи постоянно питаться по системе "все включено". Если брать отель без питания или только с завтраком, то вы сможете окунуться в местную культуру и распробовать разные блюда национальной кухни. Конечно, вы не будете жить в хоромах, но зато сможете отдохнуть в другой стране за небольшие деньги, сменить обстановку, а в некоторых случаях даже искупаться в теплом море.

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Абхазия

В эту страну принято ехать летом, так как там до сих пор сохранились живописные курорты Черного моря, есть горы и родники, а также красивая природа. В октябре пляжный сезон на этом побережье уже заканчивается, поэтому цены начинают стремительно падать. Граждане Российской Федерации могут въезжать в Абхазию без визы, поэтому можно рассмотреть и горящие туры. Отдых на семь ночей в Абхазии начинается от 17 тысяч, если брать ближайший вылет, то можно найти и за 15 тысяч на двоих. В тур включены перелет и проживание, но не включено питание. Однако в Абхазии достаточно хороших и недорогих кафе и ресторанов, куда можно сходить и вкусно поесть. Добираться до курортов Абхазии лучше всего через аэропорт Адлера, а уже потом пересекать сухопутную границу на машине или пешком.

Средняя температура воздуха в октябре составляет +20 градусов, в начале месяца многие люди еще купаются в море. Уже к середине и ближе к концу становится довольно прохладно, но комфортно, температура падает до +17 градусов.

Болгария

В сентябре в Болгарии уже завершается купальный сезон, поэтому многие отели завершают свою работу. Однако в октябре еще есть открытые курорты, куда можно съездить отдохнуть. Искупаться в Черном море вы не сможете, но зато продлите себе теплую осень, пока на европейской части России будут дожди, холод и ветер. Цены на отдых в Болгарию начинаются от 30 тысяч за семь дней на двоих, но если взять горящий тур, то вы сможете отдохнуть и за 20 тысяч. Если у вас есть действующая Шенгенская виза, то виза в Болгарию вам не нужна. Стандартную визу в Болгарию оформляют, как правило за 10 дней, поэтому если вы собираетесь лететь горящим туром, позаботьтесь о визе заранее.

В октябре на побережье в Болгарии температура составляет +20 градусов. В северной части страны холоднее и температура варьируется от +17 до +13.

Кипр

Многие уверены, что отдыхать на Кипре в октябре дорого, но это не так. На острове действительно можно найти отели за 20 тысяч. Самые дешевые гостиницы лучше всего смотреть в городах Протарас, Пафос и Айя-Напа. В октябре на Кипре довольно комфортная погода и даже можно спокойно искупаться в море. Можно выбрать тур на пять ночей, и тогда у вас будет больше выбор доступных отелей. Цены на них начинаются от 17 тысяч. Если ехать на семь ночей, то цены на отдых стартуют от 23 тысяч. Отель наверняка будет не на первой линии, а из питания будут только завтраки, но на Кипре из достопримечательностей не только море. Наслаждайтесь историей, изучайте природу, и даже можете съездить в горы. На Кипр нужна виза, которая оформляется онлайн, поэтому горящий тур в эту страну невозможен без Шенгенской визы.