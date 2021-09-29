«Обыскали до трусов»: почему досмотр в Египте занимает пять часов

"Честно говоря, я даже перепугался, потому что не был готов к такому серьезному досмотру. Обыскали почти до трусов! Нас предупреждали об этом, но всегда кажется, что все пройдет легче. В ручную кладь я беру объективы, зарядки, сам фотоаппарат, поэтому просто замучился выкладывать вещи и складывать их обратно в рюкзак. Но раз уж сказали, что ради безопасности, то пусть. Главное приезжать в аэропорт пораньше", - сообщил фотограф по имени Игорь.