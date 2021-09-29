«Обыскали до трусов»: почему досмотр в Египте занимает пять часов

В аэропорте Египта туристов обыскивают, проверяют содержимое багажа и трижды просят показать билет. "Рамблер" расскажет, что ждет россиян в Египте.
При вылете из Египта россияне должны пройти усиленный досмотр. Туристов привозят в аэропорт за пять часов, обыскивают, проводят через сканеры, прощупывают, а в ручной клади проверяют каждый предмет.
Всего туристам из России предстоит пройти примерно через 15 пунктов контроля и досмотра. Каждый из них одномоментно пропускает только одного человека. Пассажиров с крупными электронными устройствами проверяют с помощью детектора взрывчатых веществ.
«При въезде у всех машин осматривают багажник, у пассажиров уточняют страну прилета. На входе в аэропорт трижды спрашивают билеты. Багаж проверяется несколько раз. Ручную кладь смотрят досконально. Мужчины и женщины проходят рамки отдельно. Возле трапа перед посадкой на борт стоит охрана», - сообщил директор турагентства Олег Королев.
Перед посадкой в автобус у туристов вновь проверяют паспорт и посадочный талон. Чтобы выйти из автобуса, нужно вновь предъявить паспорт. Однако все происходит довольно быстро и вежливо.
«Надо просто быть лояльными к дотошным тактильным досмотрам. То есть все, превозмогая свои внутренние протесты, должны повиноваться. Мне предлагали уехать где-то за 4,5 часа из отеля, но я отказалась, приехала сама, и минут за 40 все прошла», - рассказала Лора Григорян, гендиректор туркомпании All Trip
Однако новые меры предосторожности вызвали у туристов негативную реакцию, так как тщательный досмотр смущает даже тех, кто не планировал нарушать закон. Своим мнением туристы делятся на форумах и в социальных сетях.
"Честно говоря, я даже перепугался, потому что не был готов к такому серьезному досмотру. Обыскали почти до трусов! Нас предупреждали об этом, но всегда кажется, что все пройдет легче. В ручную кладь я беру объективы, зарядки, сам фотоаппарат, поэтому просто замучился выкладывать вещи и складывать их обратно в рюкзак. Но раз уж сказали, что ради безопасности, то пусть. Главное приезжать в аэропорт пораньше", - сообщил фотограф по имени Игорь.
Несмотря на двоякие реакции, к скоплению людей в египетском аэропорту новые правила не привели. Сотрудники стараются корректно выполнять свои обязанности и поддерживать спокойную атмосферу.