Почему самолеты никогда не летают над Тибетом

Перепады давления, сильный ветер, отсутствие места для экстренной посадки — и это лишь некоторые из причин, по которым пилоты стараются обходить Тибет стороной и не летать над этой местностью.
Несмотря на то, что карта маршрутов в небе загружена плотно, существует в мире определенные локации, над которыми не увидеть летящего самолета. Тибет — одна из таких точек, на это есть несколько причин.
Не только над Тибетом, но и над всеми Гималаями категорически запрещено летать, потому что средняя высота полетов в этой местности составляет от четырех до шести километров, вместо привычных 10.
При этом воздух над Гималайскими горами очень сильно разрежен, это становится причиной перепадов атмосферного давления и сильного постоянно меняющегося ветра. Из-за этого самолет оказался бы в зоне постоянной турбулентности.
Из-за сильного ветра может произойти и разгерметизация самолета. В таком случае пилот обязан снизиться в течение 20 минут до трех километров и экстренно искать место для посадки. Над Тибетом сплошь горная местность, поэтому сделать это практически невозможно. А, снижаясь, пилотам приходилось бы лавировать между вершинами гор, высота которых достигает четырех километров.
Стоит отметить, что запрет полетов на Гималаями затрагивает лишь гражданскую авиацию, военные самолеты здесь все же встречаются.