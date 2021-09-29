Почему самолеты никогда не летают над Тибетом

Перепады давления, сильный ветер, отсутствие места для экстренной посадки — и это лишь некоторые из причин, по которым пилоты стараются обходить Тибет стороной и не летать над этой местностью.

Несмотря на то, что карта маршрутов в небе загружена плотно, существует в мире определенные локации, над которыми не увидеть летящего самолета. Тибет — одна из таких точек, на это есть несколько причин.

Не только над Тибетом, но и над всеми Гималаями категорически запрещено летать, потому что средняя высота полетов в этой местности составляет от четырех до шести километров, вместо привычных 10.

При этом воздух над Гималайскими горами очень сильно разрежен, это становится причиной перепадов атмосферного давления и сильного постоянно меняющегося ветра. Из-за этого самолет оказался бы в зоне постоянной турбулентности.

Из-за сильного ветра может произойти и разгерметизация самолета. В таком случае пилот обязан снизиться в течение 20 минут до трех километров и экстренно искать место для посадки. Над Тибетом сплошь горная местность, поэтому сделать это практически невозможно. А, снижаясь, пилотам приходилось бы лавировать между вершинами гор, высота которых достигает четырех километров.