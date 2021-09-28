Coronapas: какие аналоги российским QR-кодам ввели другие страны

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в трех регионах России, Удмуртии, Пермском крае и Самарской области, вводят QR-коды. Мы узнали, как проверяют наличие сертификата о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест в других странах.

Паспорта COVID-19 уже активно используются во многих странах мира. Без них не пускают в рестораны, бары, отели и другие общественные места, а также на массовые мероприятия. В европейских странах ковидные паспорта называются по-разному: Safe Pass, Health Pass, Coronapas. Большинство из них также основаны на QR-кодах, по которым можно проверить, сделал ли человек прививку от коронавируса или есть ли у него отрицательный тест.

На Кипре с 9 июля ввели требование для граждан старше 12 лет, а также для приезжающих туристов иметь при себе Safe Pass. Невакцинированные путешественники через семь дней пребывания в стране должны повторно сдать ПЦР-тест и получить пропуск в печатном виде, который необходимо носить с собой. Safe Pass необходим для входа в гостиницы, кафе, рестораны, бары, музеи, общественный транспорт, кинотеатры, тренажерные залы.

В Бельгии с 13 августа был введен Covid Safe Ticket. Чтобы посетить мероприятия с участием более 1500 человек и не носить маску нужно подать заявку на получение документа.

В Дании действует специальное приложение Coronapas. В нем также указывается информация о том, что человек переболел, вакцинировался или сделал ПЦР-тест. Без Coronapas нельзя ходить в рестораны, музеи, зоопарки, кинотеатры, парки развлечений, а также посещать культурные объекты.

Италия тоже ввела паспорта вакцинации. Для посещения археологических памятников, крытых залов ресторанов, баров и кафе в Италии требуется так называемый зеленый пропуск — Green Pass. Его выдают, если человек получил хотя бы одну дозу вакцины, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или предоставил результаты теста, сделанного в последние 48 часов.