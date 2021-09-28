Какую еду подают на самом дорогом рейсе мира

Стоимость билета в первый класс авиакомпании Etihad Airways начинается от $64 000. «Рамблер» рассказывает, какие услуги можно ожидать за такие деньги.
Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways возит как простых пассажиров, так и очень обеспеченных. Для резидентов и особо важных клиентов компания предлагает специальные места — Residence. Это первоклассные номера наподобие отельных, построенных внутри самолета, — некоторые туристы называют их «трехкомнатным пентхаусом в небе».
Клиентам предоставляют не одно кресло, а мини-квартиру: салон из нескольких комнат с диваном, телевизором и спальней. В каждом «номере» есть отдельный туалет, ванная комната и душ. Клиентам предоставляют личного дворецкого. Также в стоимость билета входит трансфер до аэропорта на лимузине и услуга частной регистрации.
Отдельный пункт роскошной программы — личный шеф-повар. Мастер готов приготовить любое блюдо по пожеланиям или предложить позицию из специального меню.
В меню Residence около семи блюд — не вообще, а для каждого клиента. В качестве аперитива подают шампанское или свежевыжатый сок, а также барные закуски.
Перед основным блюдом подают нутовый суп, ассорти из лосося и малиновый сорбет. Далее повар предлагает белковое блюдо: говядина или рыба на ваш выбор, приготовленный до желаемой температуры и поданный с гарниром и соусом. На десерт сервируют пирог с лесными орехами и свежесваренный капучино.
Из алкоголя клиентам предлагают вино, подобранное сомелье к блюду отдельно. Если клиент сомневается в выборе, проконсультироваться можно прямо на борту. Завершается обед фирменной подачей коньяка.
Все блюда на борту соответствуют стандартам халяля. Дополнительно можно заказать индуистское (без говядины) и кошерное питание. Как минимум один набор блюд всегда вегетарианский.
Стоимость места в Residence на двоих сравнима с ценой однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. К примеру, билет из Нью-Йорка в Абу-Даби длительностью 12 часов стоит $64 000 (4.7 млн рублей).
В 2021 году Etihad Airways объявили, что отказываются от использования самолетов Airbus A380, на борту которых располагались комнаты Residence. Неизвестно, будет компания обустраивать роскошные апартаменты внутри других самолетов или откажется от первоклассных мини-номеров.