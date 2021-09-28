Какую еду подают на самом дорогом рейсе мира

Стоимость билета в первый класс авиакомпании Etihad Airways начинается от $64 000. «Рамблер» рассказывает, какие услуги можно ожидать за такие деньги.

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways возит как простых пассажиров, так и очень обеспеченных. Для резидентов и особо важных клиентов компания предлагает специальные места — Residence. Это первоклассные номера наподобие отельных, построенных внутри самолета, — некоторые туристы называют их «трехкомнатным пентхаусом в небе».

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Клиентам предоставляют не одно кресло, а мини-квартиру: салон из нескольких комнат с диваном, телевизором и спальней. В каждом «номере» есть отдельный туалет, ванная комната и душ. Клиентам предоставляют личного дворецкого. Также в стоимость билета входит трансфер до аэропорта на лимузине и услуга частной регистрации.

Отдельный пункт роскошной программы — личный шеф-повар. Мастер готов приготовить любое блюдо по пожеланиям или предложить позицию из специального меню.

В меню Residence около семи блюд — не вообще, а для каждого клиента. В качестве аперитива подают шампанское или свежевыжатый сок, а также барные закуски.

Перед основным блюдом подают нутовый суп, ассорти из лосося и малиновый сорбет. Далее повар предлагает белковое блюдо: говядина или рыба на ваш выбор, приготовленный до желаемой температуры и поданный с гарниром и соусом. На десерт сервируют пирог с лесными орехами и свежесваренный капучино.

Из алкоголя клиентам предлагают вино, подобранное сомелье к блюду отдельно. Если клиент сомневается в выборе, проконсультироваться можно прямо на борту. Завершается обед фирменной подачей коньяка.

Все блюда на борту соответствуют стандартам халяля. Дополнительно можно заказать индуистское (без говядины) и кошерное питание. Как минимум один набор блюд всегда вегетарианский.

Стоимость места в Residence на двоих сравнима с ценой однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. К примеру, билет из Нью-Йорка в Абу-Даби длительностью 12 часов стоит $64 000 (4.7 млн рублей).