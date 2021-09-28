Почему Таиланд отложил открытие Бангкока и Паттайи для иностранцев

В то время как любимые пляжные курорты Таиланда принимают все больше гостей из-за рубежа, открытие таких туристических центров, как Бангкок, Паттайя и Чиангмай вновь отложено. И на это есть вполне серьезные причины.

Начиная с середины 2021 года, Таиланд открыл уже несколько пляжных направлений для туристов, начав с Пхукета и его «песочницы». Однако традиционные популярные города Бангкок, Хуахин, Паттайя и Чиангмай остаются в изоляции.

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Первоначально планировалось открыть их для туризма 1 октября, однако уже сейчас ясно: путешественникам придется подождать. По самым оптимистическим прогнозам — до ноября. Такое «непопулярное» решение власти приняли после того, как убедились: показатели вакцинации оказались ниже тех, что указывались в прогнозах.

Чтобы открыться для иностранных туристов без карантинных мер, по крайней мере 70 процентов жителей Бангкока должны быть полностью вакцинированы. При этом уровень новых случаев заболевания должен снизиться, как и число госпитализаций. Сегодня в столице страны ежедневно фиксируется около 2 700 инфицируемых, сообщает новостное издание Thansettakij.

Бангкок в течение всего лета находился в строгой изоляции, и лишь в сентябре ограничения были ослаблены в рамках программы поэтапного открытия. Тем не менее, показателей в 70 процентов достичь так и не удалось, поэтому сроки возобновления туризма перенесли на ноябрь.

Ну а Пхукет и Самуи продолжают принимать туристов. Специальные программы позволяют иностранцам посещать также и близлежащие районы, например, Краби и Пхангнга.

Напомним, чтобы въехать в Таиланд, путешественники должны получить свидетельство о въезде, иметь страховой полис с покрытием 100 000 долларов США на возможные процедуры по COVID-19, предварительно забронировать проживание в отеле, сертифицированном SHA Plus, не менее чем на семь ночей, а также записаться и внести предоплату за все необходимые тестирования. При себе должен быть также отрицательный ПЦР-тест, проведенный в течение 72 часов до въезда в страну.