Как сэкономить при покупке полиса для путешествий

Нам кажется, что в отпуске не случится ничего плохого, однако ситуации бывают разные. "Рамблер" расскажет, как сэкономить при покупки полиса для путешествий.

Все слышали фразу о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Именно она лучше всего описывает необходимость приобретения туристической страховки. Обычно всем лень тратиться на туристический полис, но со скидкой решиться на этот шаг куда проще.

Следите за курсом

Следите за изменением курса и покупайте страховку во время падения валюты. Она зависит от страны, которую вы планируете посетить. Если оплата в рублях, система автоматически конвертирует стоимость по курсу ЦБ РФ. Вы также можете оплатить страховку с иностранного счета. Однако, если вы отправляетесь в кратковременную поездку, разница в ценах будет слишком маленькой.

Изучите территорию покрытия

Страховки делятся на два типа. Вы можете купить полис для поездки в конкретную страну или для нескольких государств. Территория покрытия клиент на итоговую цену полиса. Например, стоимость страховки для путешествия на Мальдивы будет выше, чем стоимость полиса для поездки в Португалию. При этом полис, который действует в одной стране ЕС, и полис, покрывающий все страны Шенгена, будут стоить одинаково.

Определите срок действия

Получая многократную визу, путешественник не обязан приобретать полис на весь период действия права на въезд. Достаточно купить страховку на время первой поездки. Так можно снизить итоговую цену за услугу, если путешественник бывает за границей нечасто. Если планируется периодически въезжать и выезжать в другие страны, целесообразнее купить годовой полис.

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