Как отдохнуть в Турции за 25 тысяч рублей

С наступлением холодов хочется скорее отправиться в теплые края, например в Турцию, и при этом не потратить много денег. "Рамблер" расскажет, как экономно и при этом отлично провести свой отдых в Турции.

Когда лучше отправиться в Турцию

Дешевле всего отдыхать в Турции осенью, зимой, весной и в июне. Именно в эти периоды не так много туристов, и, соответственно, не такие высокие цены, как в сезон. И ни для кого не секрет, что самые дешевые туры можно купить всего за несколько дней до вылета, и все это можно сделать онлайн.

При планировании бюджетного путешествия в Турцию также стоит обратить на выбор курорта. Самыми дорогими считаются Белек, Бодрум, средними — Мармарис и Сиде, а дешевыми — Алания, Анталья и Кемер.

А помимо покупки тура, можно воспользоваться самостоятельным планированием путешествия, а именно бронированием авиабилетов и гостиницы.

Питание

При выборе кафе или ресторана старайтесь обращать внимание, куда идут местные, поскольку чаще всего именно там можно найти самую вкусную и при этом недорогую еду. Также избегайте туристических улиц и заведений возле которых обычно стоят так называемые зазывалы.

Средний чек на обед в Стамбуле — 400-500, в Кемере — 600-700 рублей на двоих. А если брать суммарные затраты на покупку продуктов и походы в кафе и рестораны, то за семь дней будет потрачено около 13 тысяч рублей на двоих, то есть по 6500 на одного человека.

Экскурсии

Обычно самые дорогие экскурсии обходятся тем, кто покупает их у туроператора. При этом, если покупать у местных, то сумма будет не значительно ниже, а может даже и выше. Поэтому заядлые путешественники рекомендуют заранее изучить места, которые вы бы хотели посетить, а затем арендовать автомобиль и посмотреть их самостоятельно. Авто на сутки в Турции стоит от 40 долларов (около трех тысяч рублей), а в интернете можно найти еще дешевле.

Пример

Если планировать самостоятельное путешествие, то билеты на одного пассажира прямым рейсом из Москвы в Анталью и обратно будут стоить порядка 12 341 рублей (в период с 19 по 25 октября).