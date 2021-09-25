"Приготовьте 12 тысяч": страны, куда пустят только с "золотой" визой

Выехать из России гораздо проще, чем из Советского союза, однако без вложений и стараний все равно не обойтись. И если к шенгенской визе и ее стоимости все уже более менее привыкли, то в некоторых случаях получить разрешение на въезд в страну — это целая история. "Рамблер" расскажет про самые дорогие визы.

США

Получить американскую визу в России больше невозможно. 30 апреля 2021 года дипмиссия США в РФ объявила о полном прекращении выдачи всех типов виз на территории Российской Федерации. Поэтому вам не только придется подать заявление в другой стране, например, в Хорватии или Грузии, но и заплатить визовый сбор в 160 долларов. По нынешнему курсу приготовить придется около 12 тысяч рублей.

К тому же, вам предстоит пройти через личное собеседование в посольстве и предоставить внушительный пакет документов. Но больше всего американцев волнует, планируете ли вы вернуться на родину. И это придется каким-то образом доказать.

Великобритания

Про визу в Великобританию в прямом смысле ходят слухи, ведь ее трудно получить. Сейчас все путешественники могут воспользоваться услугой TLS Connect. Она позволяет в режиме онлайн забронировать время подачи документов в удобном визовом центре, а также удаленно загрузить все документы на сервис.

Краткосрочная любого типа будет стоить 124 доллара или чуть более девяти тысяч рублей, а вот максимально долгосрочная (на 10 лет) – от 1 066 долларов (почти 78 тысяч).

Пакистан

Не знаем, мечтаете ли вы об экзотике в виде Пакистана или нет, но виза туда стоит 120 долларов или 8800 рублей. К пакету документов придется добавить детальное описание маршрута и приглашение от туристической компании в двух экземплярах (одно вам, второе консульскому отделу) – это обязательное условие для всех иностранцев.