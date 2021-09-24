«Им там все должны»: за что россияне любят и ненавидят турецкие курорты

«Рамблер» сравнил отзывы разных лет, чтобы понять, как менялось отношение наших туристов к турецким курортам. Ведь эта страна давно стала главной всероссийской здравницей и для одиночных путешественников, и для семей с детьми.

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За последние тридцать лет Турция прочно заняла нишу доступного курорта даже для россиян со скромным заработком. Хороший сервис по умеренной цене выгодно отличал турецкие курорты от родных черноморских, а легкое оформление визы прямо на границе — от европейских.

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Сирена (2015 год): «Погода в мае не очень жаркая, нет изнуряющей жары, очень комфортно ездить на экскурсии. Загорать и купаться уже можно. Обычно после 9 мая бывают горящие путевки, числа с 10,11 вылет. Можно выгодно купить путевки, берите чтобы было "все включено". Так меньше потратите валюты. Мои знакомые в прошлом году ездили по горящим, втроем 50000 руб, пятизвездочный отель. Отдохнули прекрасно! Остались очень довольны!»

Кризис 2015 года, когда в ноябре турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, а российские власти в ответ прекратили чартерные рейсы и продажу путевок, охладил энтузиазм некоторых россиян.

Но летом 2016, когда рейсы возобновились, многие российские туристы с удовольствием вернулись в Анталию, Аланью, Кемер и другие любимые курорты. А некоторые сурово осудили такое решение несознательных соотечественников. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Помидорка: «Я считаю, что Турция — это оптимальное место для отдыха для любой среднестатистической семьи, которая не хочет переплачивать за отдых на побережье Краснодарского края или в Крыму, а за свои деньги желает получить максимум комфорта, минимум хлопот и море удовольствия. В настоящее время ожидается всплеск продаж туров на турецкое побережье и продолжаться это будет доколе наши коммерсанты не начнут сопоставлять цену с качеством предоставляемых услуг. Предприимчивые бабули выучили понятие «первая береговая линия» и выставляют свои курятники по цене, что равносильна "all inclusive" в Турции на семью. А обида на турок — это политика, смешанная с бизнесом, которая простым гражданам не так ясна и понятна. Одним словом: наш президент наш зажег зеленый свет на отдых, так что нечего губы дуть».

Фрол262: «После того, как Турция себя показала по отношению к России, отдых и вообще все, что с Турцией связано, у любого здравомыслящего россиянина должно вызывать, как минимум отвращение».

Мария98: «Только что вернулась из Антальи! Летала с подругой. Отель забронировали в самой Анталье в районе Коньяалти — получше всяких Кемеров и прочих деревень.. Отдохнули шикарно — чистое море, рядом пляж, магазины и тд. В следующий раз будем бронировать квартиру — так намного удобнее и комфортабельнее — 70 квадратов двухуровневая квартира стоит всего около 100 лир на двоих — пляж 2 минуты ходьбы».

Zolot­ynka: «В течение последних 20 лет я отдыхала в Турции около 5 раз. Объездив практически полмира, побывав во время волнений в Таиланде и Гонконге, могу сказать абсолютно точно: если не лезть в гущу событий, а просто ездить по стране, избегая, посещения горячих точек, в Турции не более опасно, чем где-то еще. Если же говорить только о пляжном отдыхе, то, на мой взгляд, здесь вообще все спокойно. Насколько можно быть спокойным в наше неспокойное время».

Убийство российского посла Андрея Карлова 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары заставило некоторых россиян опасаться за свою жизнь, но большая часть боялась нового закрытия страны для туристов.

Shipo­3: «Я, например, сейчас туда не поеду, слишком все нестабильно в мире. Но русским нравится дешёвый отдых (относительно других приморских курортов, в том числе и в пределах нашей родины). Система "все включено", красивая природа, море без кучи медуз и малым количеством прочих морских опасных животных, низкая стоимость — все это так и манит туда. Плюс отсутствие сложностей с визами, а сейчас ещё и планируется въезд без загранпаспортов».

МарияКот: «Меня Турция по прежнему привлекает. Только здесь высокий уровень сервиса сочетается с относительно низкими ценами. Во всех остальных странах такого нет (и не будет). Наши курорты до Турции не дотягивают. А те, которые на уровне, по цене выше турецких».

Алена1906: «Я не фанатка Турции, но я бы не сказала, что везде там под каждым забором сидят жаждущие убить белых туристов. Я сама была в июне 2016 года в Аланье по приглашению знакомого, жила там месяц в квартире и могу сказать там не страшней чем во Франции, Греции и прочих странах. Никто тебе не даст гарантию даже в отеле 5*, что выйдя из него элементарно в ТЦ потенциальный отпускник не пострадает. Это может быть в любой стране мира. Мне лично важно было море и отпуск. Слетала я недорого на регулярных рейсах и так же как и любой постоянно проживающий там местный села в автобус из Антальи и доехала до места».

Fall89: «Я обожаю отдых в Турции. Отличный сервис, вкусно, много еды и разнообразной. Правда я не ездил куда-то меньше пятерки и желательно в Белек».

И в 2020 году, и в 2021 многие россияне по-прежнему отмечают, что только в Турции можно получить недорогой, но качественный отдых. Особенно по сравнению с отечественными курортами.

Sonakta: «Нет ничего лучше Турции по соотношению цена/качество, если ты туда с детьми лет так до 15 едешь. Особенно если у тебя много мелких детей. Да, это просто идеально - олинклюзив и аниматоры. И нет там страшной проблемы с "страшными турками" - в туристической зоне все 100% толерантны. Турция - это жутко дёшево. Ну реально куда ещё семья из3 человек может на две недели с питанием за 15 000 рублей сгонять?»

Zuzushka: «Никто меня не убедит, что соотношение цена-качества в тех же Сочи в обозримом будущем приблизится к тому же турецкому. В Турции ты ощущаешь, что турист – это ресурс. И его все хотят завлечь к себе. Турецкие отели – это в какой-то мере шедевры архитектуры На тебя смотрят там, как на родного. Тебе улыбаются. Тебя кормят с утра до вечера и с вечера до утра и развлекают вполне себе интересными экскурсиями за дополнительную плату. Ты им люб и дорог – и тебе всячески показывают это. Это наглядная демонстрация преимущества индустрии над хаосом и самодеятельностью, как в том же Крыму. У нас такая традиция национальная – туриста воспринимают как понаехавшего, чтобы сожрать твои помидоры. Но понаехавшего с бабками, и бабки эти нужно забрать любыми способами, в основном заоблачными ценами».

При этом и претензий у русских туристов к отдыху в Турции тоже достаточно. Правда, чаще они касаются поведения соотечественников. Впрочем, есть и замечания в адрес самих турок, вызванные как личными, так и политическими причинами.

Андрей (2016): «Отдых там специфический, на любителя дешевки. Конечно и сейчас никто не мешает поехать в Турцию, только виза нужна, поэтому массовый поток туристов невозможен без введения безвизового режима. Вообще отдых в государствах, где основная религия ислам, имеет специфику и все женщины, побывавшие в этих государствах могут подтвердить, что никуда местный менталитет, основанный на "законах Шариата" не исчезает и проявляется в разных вариантах. Кому-то это нравится (беспардонное отношение к женщине, как к самке, ждущей удовлетворения) и этим людям дешевый отдых в Турции в радость, а кто-то, содрогнувшись от отвращения, выбирает пляжи в Европе».

Ochenno (2017): «Впервые в жизни взял путевку в Турцию в Мармарис (до этого были в других странах, более цивилизованных), взял 2 недели почти. Город симпатичный, небольшой, посмотреть есть что...Все понравилось, мы в день по 10-15 км проходили пешком, просто гуляя и рассматривая все, что можно, сгоняли на 5-6 экскурсий. Всегда было что посмотреть и куда сходить. Но не ожидал такого от русскоговорящих людей. Думал, что «Тагил!» это преувеличение, что это шутка такая. Наши туристы (я беру сразу всех Украина, Россия, немного Латвия и немного Эстония) недовольны всем, всегда. Они все время ныли, что им что-то не нравится. На любое телодвижение, превращая простой вопрос в проблему и возводя ее в степень. Им там все должны, иначе ж как. На шведском столе наши хватают еду руками часто, а некоторые берут и небрежно бросают обратно... Берут много еды, половину которой не съедают...Все лежачки у бассейна и на пляже были заняты полотенцами в течение почти всего дня. Но с полудня на пляже людей мало, только полотенца. С бассейном та же ситуация. Т.е. ни себе и никому».

OctaveMouret (2019): «По мне Турция больше похожа на конвейер для человеческого отдыха. Машино-отпуск-перерабатывающая станция. Тому, кто ценит свет западной цивилизации, никогда не понравится Турция. И то я как кавказец понимаю это, только большинство русских почему-то не понимают».

Mxsc (2020): «Читаю новости: «Российские туристы установили абсолютный рекорд в Турции». Который раз удивляюсь. Ну ладно, забудем про непрерывные войны с этим государством и его сателлитами в позапрошлом столетии...Но есть же более свежие примеры: наш сбитый самолет и погибший пилот который случился вот совсем недавно. Наглое поведение любого самца из обслуживающего персонала по отношению к дамам ежели таковых сочтут «свободными». Ладно, если и это кажется малозначимым -- то насколько нужно быть отважным/неумным/безразличным к собственной жизни и жизни близких, чтобы ехать в страну, где всего два года назад была попытка военного переворота, во многих городах идет вялотекущая гражданская война с курдским меньшинством... Неужели хотя бы что-то из вышеперечисленного не заставляет немного подумать и, затратив чуть больше денег, поехать в какую-нибудь другую страну на побережье Средиземного моря, с менее негативным бэкграундом?»