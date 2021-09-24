«Взгляд налитых кровью глаз»: как гиды запугивают туристов

Какие манипуляции используют отельные гиды, почему встречи с ними на самом деле не нужны и раздражают туристов — в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины» Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины»

Информационная встреча с гидом в гостинице — первое испытание для отдыхающих, потому что ее назначают в день прилета или на следующий. Пока турист, измученный многочасовым перелетом, мечтает об обеде или пляже, гиды стараются быстро обработать клиента.

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Сначала нужно активировать

Раньше гиды объясняли доверчивым новичкам (опытные туристы обычно уже знали эту уловку), что только они могут зарегистрировать путешественника в туристической полиции, активировать обратные билеты на самолет, медицинскую страховку или ваучер.

На самом деле никакой регистрации в туристической полиции не требуется, вы легально въехали в страну, прошли пограничный контроль и можете оставаться столько, сколько позволяет ваша виза. Как и свободно передвигаться по ней. Медицинская страховка работает с первого до последнего дня, указанного в документе, а обратные билеты действуют в указанную дату. Никакая специальная активация этим документам не нужна. Ваучер вообще остается у туристов, отдавать его бессмысленно.

Почему не стоит идти на поводу у гидов? Для всех этих якобы обязательных действий недобросовестный гид постарается выманить документы (полис, билеты, паспорт), чтобы потом иметь инструмент давления и быстро продать дорогую экскурсию туристам, озабоченным своевременным возвратом своих документов.

Сейчас гиды пополнили арсенал манипуляций — теперь они еще как будто активируют HES-код, QR-код сертификата о вакцинации, а иногда и ПЦР-тест. Но ни коды, ни тест не нуждаются в дополнительных действиях.

Наталья Иванова: «Лично мне в Египте, а потом и до Турции докатилось, в разное время предлагали активировать медстраховку, обратный билет (иначе не улетишь) и в последнее время ХЕС КОД, естественно. Знакомым и пцр тест даже куда-то хотел гид отправить, дабы его легализовать в Турции».

Елена: «Наша гид фонтанировала идеями. И за 25 долларов только она может зарегистрировать нас на обратный рейс, и наша страховка недействительна вне отеля, и цены на такси конские, если ехать куда-то, то только на автобусе, и экскурсии только у нее можно купить».

Как продать экскурсию дороже

Пока турист не освоился на курорте и не узнал цены на экскурсии у местных туристических агентств, гид постарается продать свою в два раза дороже и сразу забрать деньги. Даже если гость потом найдет тот же вариант дешевле или вовсе заболеет, вернуть свои средства будет сложно. В первом случае вообще нельзя, во втором понадобится справка от врача. Но и в этом случае гид постарается удержать свой процент.

Своих конкурентов — местных турагентов — гид будет всячески дискредитировать. Обычно туристов пугают тем, что травма на экскурсии, купленной на улице, не покрывается страховкой. Это ложь: продавец не влияет на работу полиса, который в любом случае будет действовать, где бы не была приобретена поездка. Все нестраховые случаи перечислены в документе, они касаются в основном травм, полученных в состоянии алкогольного или иного опьянения. Также отельные гиды рассказывают страшные сказки о том, что за покупку экскурсии на улице можно получить штраф или неприятности с полицией, что также является враньем.

Перед тем, как что-либо покупать у отельного гида, стоит попросить прайс-лист. Хорошо, если цены там указаны. Но чаще их нет, а гид вдохновенно объясняет, что только в этот день у него есть огромная скидка на экскурсию. Но так как первоначальная цене неизвестна, то и сама скидка может оказаться фантомом.

Гид, огорченный категорический отказом купить хоть что-нибудь, часто ведет себя неприветливо и нагло, о чем часто рассказывают туристы. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Lilyabr: «Жирный минус - это отельные гиды. Неприятная такая клякса. Нужно более тщательно подходить к подбору персонала на данную позицию. Довести до сведения своих сотрудников, что туристы ничего им не должны, а покупка экскурсий — это добрая воля каждого гостя, а не святая обязанность и долг перед отельным гидом».

Оля П: «Почему система реализации экскурсий от отельного гида строится на шантаже, хамстве, запугивании и дезинформации? Неужели я не могу выйти за территорию отеля без зеленой печати г-на Абдуллы? Почему встреча длительностью в час с отельным гидом превращается в бюрократические манипуляции? Если я не беру экскурсии, я должна принести анкету спустя 1.5часа. Я приехала на отдых за свой счёт и ценю свое время, запланированное на отдых, а не на походы на поклон к отельному гиду».

Анастасия Ш: «Нас заранее предупредили о страшных рассказах отельных гидах, в стиле голливудских хорроров, но, признаюсь честно, мне стало страшно за свою жизнь, когда я сказал нашему отельному гиду, что мы не поедем с ними на экскурсии — этот яростный взгляд налитых кровью глаз».

Катерина К: «При первой встрече с администратором уже возникло неприятное чувство от того, что при попытке навязать кучу дополнительных процедур, было высказано крайне некорректное «не скупитесь, что для вас 15 долларов». А когда желающих заказать дополнительную процедуру не находится, приветливость куда-то исчезает».

Елена Попова: «Я читала отзывы об интересующих меня экскурсиях ещё до поездки в Турцию, так что приблизительно знала все расценки. Куда-то мы ездили самостоятельно, а куда-то заказывали экскурсии. Отельный гид заломил нам такую цену, что от его услуг я оказалась».

Бесплатная экскурсия как сыр в мышеловке

Существует такая опция как бесплатная экскурсия по городу с отельным гидом. В действительности она лишь условно бесплатная, потому что такая поездка является не знакомством с достопримечательностями, а замаскированным обзором самых дорогих магазинов меха, кожи, ювелирных изделий, сладостей и сувениров. Так что турист ее тоже оплачивает, но иначе и позже, оставляя деньги в бутиках, где со всех сторон его осаждают менеджеры заведения. Обычно у гидов есть негласные договоренности с такими магазинами.

При этом организация экскурсии отельным гидом вовсе не гарантирует соблюдение пунктуальности, интересную программу и отсутствие неприятных сюрпризов на месте.

Екатерина В: «Гидом была обещана вип-экскурсия. Микроавтобус на 9 человек (не будут 50 по всем отелям собирать). Все включено: питание и купание в термальных источниках. Не будет завоза на шоппинг на фабрики кожи и меха и т .п. По факту: водитель микроавтобуса экономил бензин, при температуре утром плюс 3-5 градусов околели все "випы". Гид делал вид, что просьбы включить печку не слышит. Гид — отдельная песня — плохо говорящий по-русски турок, ехать долго, с увлечением много рассказывал по истории — ничего не понятно, Македонского переврал раз пять, с трудом выговаривал. Завозили в туалет при магазинах шоппинга, с драконовскими ценниками. Просмотр развалин в стиле галопом по Европам, потом свободное время. Траттории с водой на одной стороне(из экономии воды полностью подачу воды не включают, попеременно.) Красиво. Можно походить, но очень скользко. На месте выясняется, что купание в терме Клеопатры стоит дополнительные 26 баксов. Из четырех отельных гидов никто об этом не предупредил. А бесплатно — это в отеле, где обед. Обед был хороший. В термальный источник при отеле гид попросил не ходить из экономии времени. Обратно ехали по жаре. Водитель открыл себе окно и отказался включать кондиционер, чуть не задохнулись. Включили после скандала».

Lolo875: «Обзорную экскурсию по Стамбулу вёл отельный гид. Экскурсия ни о чем. Толком ничего не показали. На этой экскурсии ещё был магазин кожи и меха и магазин сладостей. Экскурсия в Айя-София и Голубая мечеть прошла очень скучно, с гидом историком. За дворец Топкапы мы доплатили 40$ за двоих, показали только диван, комнату с мечами, комнату с часами, комнату, где читают Коран и находятся священные вещи, и трон. На этом все. При покупке экскурсии, ничего не объясняли, сколько ехать, как добираться будем и что там будет, какие документы надо с собой брать».

Grifon2004: «Если вы берете экскурсию у гида в отеле, то будьте готовы, что вас будут возить до 10 утра с остановками около "вип" ТЦ с шубами, пытаясь выманить у вас лишний кук».