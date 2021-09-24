20 тысяч за отель: как отдохнуть в Дубае осенью и не разориться

Осенью в Объединенных Арабских Эмиратах начинается самый дорогой туристический сезон, и длится до весны. Погода здесь становится комфортнее, чем летом, поэтому многие туристы едут сюда для продления лета. Традиционно Дубай считается курортом для богачей, так как туда постоянно летают отечественные звезды и блогеры. На самом деле даже "в сезон" есть способы сэкономить. "Рамблер" рассказывает, как поехать в Дубай экономно.

Рассмотрите разные районы

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Стоит помнить, что Арабские Эмираты — страна небольшая, поэтому можно спокойно выбирать разные районы Дубая. Рассмотрите Дейру, Бур-Дубай или Шарджу. Все они находятся рядом с другими более элитными районами, но цены на проживание там гораздо ниже.

Да, может быть из окна вы не увидите главное здание ОАЭ — Бурдж-Халифу, но зато вы приедете в Дубай и сможете на него подняться, если проедете несколько остановок на метро. В любом случае, если вы захотите посещать местные достопримечательности, вам придется самостоятельно передвигаться по городу.

Откажитесь от питания в отеле

Если для вас критично брать питание в отеле, то возьмите только завтраки. В ОАЭ может и нет национальной кухни, но зато собраны кафе и рестораны со всех стран мира. Кроме того, не факт, что вы захотите обедать из-за жары. Возможно вам понадобятся только ужины. Цены за ужины в отеле могут достигать четырех тысяч рублей за ночь. То есть, если вы летите на пять дней, доплата за ужины на одного обойдется вам в 20 тысяч рублей. Ужин в одном из кафе главного торгового центра в Дубае будет стоить вам в 600-700 рублей. И не бойтесь пробовать там фастфуд, большинство из них предлагают вкусные и качественные блюда.

Не бойтесь расстояний

Если в Европе и на побережье России лучше всего брать отели как можно ближе к морю, то в Дубае можно не переживать по этому поводу. Если ваш отель будет далеко от моря, вам не придется идти по изнуряющей жаре. Во-первых, большинство отелей предоставляют трансфер от входа до пляжа. Во-вторых, если автобусы от вас не ходят, то большинство воздушных переходов от достопримечательностей до транспорта находятся под навесом и оборудованы кондиционерами.

В Дубае есть несколько способов передвижения: метро, трамвай и такси. Если вы хотите сэкономить на поездке, то, конечно, лучше пользоваться общественным транспортом. На самом деле такси тоже считается дешевым, если заказывать его через приложения-агрегаторы. Не пытайтесь ловить с руки — так вы поедете по счетчику и на ваш счет накапает довольно крупная сумма.

На тратьтесь на развлечения

Большинство достопримечательностей в Дубае бесплатные, а дорого стоит то, что было создано для богачей или тех, кто приезжает сюда за новыми впечатлениями. В Эмиратах все делается с приставкой "самый" для того, чтобы набить цену. Ужин в ресторане самого высокого небоскреба, полет на вертолете над Дубаем, сафари с верблюдами и ужином в пустыне, катание на яхте в заливе. Все это не считается обязательными развлечениями, которые помогут вам понять и посмотреть страну. Прогуляйтесь в разных районах Дубая и вы поймете, что этот город — не только про роскошь и шейхов.

Самостоятельно исследуйте страну