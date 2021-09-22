Меньше на 35 тысяч: как сэкономить в поездке на Кипр

Как платить, но не переплачивать на отдыхе – вопрос, который волнует многих туристов. «Рамблер» решил выяснить, на чем можно сэкономить на Кипре без ущерба для отпуска.
Теперь поговорим об отелях и питание на Кипре. Апартаменты с мини-кухней – идеальный вариант для бюджетного туриста, так как отели в включенным питанием не особо выгодны (особенно если вы предпочитаете большую часть отдыха проводить на экскурсиях или на море).
Если вы все-таки остановились на отеле: стоит рассмотреть разные варианты питания. Выгоднее всего брать пакеты либо с включенным завтраком, либо с включенными завтраком и ужином. Как показывает практика, обеды на отдыхе не сильно востребованы, а в случае внезапного голодна всегда можно перекусить фруктами на пляже или в ближайшей таверне.
Посчитаем: средняя цена за неделю проживания в отеле (4 звезды) в Айя-Напе с включенным завтраком (шведский стол) на двоих в начале октября – 50 000 рублей. Пакет же «Все включено» обойдется на двоих в среднем в 85 тысяч рублей. Итого: экономия – 35 тысяч рублей только на питании.
Обед или ужин с вином и десертами в местной таверне на двоих в среднем обойдется в 30-50 евро (2580-4 300 рублей), что уже явно дешевле, чем столоваться в отеле. Отметим, что в небольших кафе и придорожных забегаловках можно перекусить еще дешевле – за 15-20 евро (1290-1720 рублей).
Еще один лайфхак: порции в местных ресторанчиках просто огромные – для сытного перекуса одной порции на двоих будет вполне достаточно. Сэкономить также можно, если питаться подальше от раскрученных пляжей, в местах, где меньше всего скопления туристов. В мелких закусочных, например, завтрак на одного обойдется в 5-6 евро (430-516 рублей).
При бронировании отеля уточняйте есть ли холодильники в номерах (иногда они бывают платными): тогда на ужин вы смело можете покупать местные йогурты и фрукты - уложитесь в 5 евро на двоих (430 рублей).
Еще один совет: цена поездки на Кипр зависит и от компании. Например, на острове во многих заведениях предусмотрены скидки и бесплатные предложения только для девушек – не стесняйтесь ими пользоваться. Если же вы полетели на отдых с молодым человеком/супругом, узнайте, когда в ближайших заведениях «счастливые часы» - в это время они делают скидки на все меню (кроме бара).