Меньше на 35 тысяч: как сэкономить в поездке на Кипр

Как платить, но не переплачивать на отдыхе – вопрос, который волнует многих туристов. «Рамблер» решил выяснить, на чем можно сэкономить на Кипре без ущерба для отпуска.

Планируйте путешествие без помощи агентств: как показывает практика, туры чаще всего выходят дороже самостоятельных поездок.

Стоимость отдыха в разных городах острова заметно отличается: так, цены в отелях, ресторанах и даже супермаркетах Ларнаки и Пафоса будут ниже, чем в Лимассоле и Айя-Напе.

Сэкономить можно и на транспорте: на Кипре автобусы ходят четко по расписанию, поэтому осмотреть главные достопримечательности и пляжи вполне можно и, не арендуя автомобиль. Стоимость одной поездки на общественном транспорте начинается от 1,5 евро (129 рублей на человека).

Вход на пляжи острова – бесплатный, но вот аренда зонтиков и шезлонгов может вылезти неприятной статьей расходов. Не готовы тратить деньги на эти атрибуты – запасайтесь своими полотенцами, ковриками и зонтами. Кстати, в местных магазинчиках солнцезащитные средства стоят в два раза дороже, чем их аналоги в России.

Экскурсии, взятые у агента на улице, обычно стоят на 20-30% дешевле, чем у вашего туроператора. Первое, что нужно знать, планируя отпуск на Кипре – в мае-июне и октябре-ноябре погода на острове позволяет купаться и загорать, при этом цены значительно снижаются, потому что эти месяцы считаются не сезонными. А вот еще на что стоит обратить внимание, собираясь на Кипр:

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Теперь поговорим об отелях и питание на Кипре. Апартаменты с мини-кухней – идеальный вариант для бюджетного туриста, так как отели в включенным питанием не особо выгодны (особенно если вы предпочитаете большую часть отдыха проводить на экскурсиях или на море).

Если вы все-таки остановились на отеле: стоит рассмотреть разные варианты питания. Выгоднее всего брать пакеты либо с включенным завтраком, либо с включенными завтраком и ужином. Как показывает практика, обеды на отдыхе не сильно востребованы, а в случае внезапного голодна всегда можно перекусить фруктами на пляже или в ближайшей таверне.

Посчитаем: средняя цена за неделю проживания в отеле (4 звезды) в Айя-Напе с включенным завтраком (шведский стол) на двоих в начале октября – 50 000 рублей. Пакет же «Все включено» обойдется на двоих в среднем в 85 тысяч рублей. Итого: экономия – 35 тысяч рублей только на питании.

Обед или ужин с вином и десертами в местной таверне на двоих в среднем обойдется в 30-50 евро (2580-4 300 рублей), что уже явно дешевле, чем столоваться в отеле. Отметим, что в небольших кафе и придорожных забегаловках можно перекусить еще дешевле – за 15-20 евро (1290-1720 рублей).

Еще один лайфхак: порции в местных ресторанчиках просто огромные – для сытного перекуса одной порции на двоих будет вполне достаточно. Сэкономить также можно, если питаться подальше от раскрученных пляжей, в местах, где меньше всего скопления туристов. В мелких закусочных, например, завтрак на одного обойдется в 5-6 евро (430-516 рублей).

При бронировании отеля уточняйте есть ли холодильники в номерах (иногда они бывают платными): тогда на ужин вы смело можете покупать местные йогурты и фрукты - уложитесь в 5 евро на двоих (430 рублей).