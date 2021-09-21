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Без рынков и отелей: что стоит посетить в Турции осенью

Даша Краснова
2 часа назад

Многие туристы привыкли ассоциировать отдых в Турции с пляжами, роскошными отелями и рынками. Однако за пределами курортной зоны очень часто можно встретить небывалой красоты природные явления, культурные памятники и необычные развлечения.

Без рынков и отелей: что стоит посетить в Турции осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В октябре и ноябре можно застать завершение сезона в Турции. Местные постепенно начинают "сворачивать" туристические точки, хотя погода в это время напоминает лето в России. Море еще теплое, цены на экскурсии и развлечения значительно ниже.

Каньон Шахинкая

wikipedia

Каньон Шахинкая, расположен на севере Турции. Он чем-то напоминает новозеландские фьорды: отвесные скалы, множество зелени, изумрудная река в сердце живописного пейзажа. В целом, эта поездка удивит даже тех, кто относится к природным явлениям с прохладой.

Подойти к каньону можно в составе туристической группы. Это позволит получить место на судне, которое пройдет по реке, а вы познакомитесь с историей возникновения Шахинкаи.

Каппадокия

Все знают про воздушные шары в Каппадокии, и мы об этом обязательно расскажем. Однако город удивителен не только своими развлечениями, но и интересен сам по себе. Каппадокия выглядит довольно сюрреалистично, так как стоит на месте, где раньше бушевали древние вулканы. Здесь можно увидеть подземные города, пещерные монастыри и необычные пирамиды, которые изначально прославили город.

Сейчас туристы все чаще приезжают в Каппадокию из-за воздушных шаров. И если раньше это было что-то вроде фестиваля, то сейчас запуск шаров происходит почти каждый день зимой и летом.

Монастырь Панагия Сумела

wikipedia

Любителям истории точно сюда! Монастырь Панагия Сумела относится к Константинопольской православной церкви и располагается в окрестностях города Трабзона. Храм, вырастающий из скал, недавно отреставрировали и его можно посетить.

Раньше здесь находилась икона Панагия Сумела, написанная апостолом Лукой. Сейчас в монастыре можно увидеть уникальные фрески, чей возраст насчитывает не одно столетие. Да и сами постройки святилища выглядят впечатляюще.

Заграница,РПЦ,
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