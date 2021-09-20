5 заброшенных отелей, история которых пугает

За всю историю есть несколько случаев, когда гостиничный бизнес прогорал, и их владельцы были вынуждены закрывать двери своих отелей, а некоторые и вовсе не открывать. И со временем здание становится уже не таким привлекательным. По таким заброшенным местам любят водить экскурсии и рассказывать зловещие истории, связанные с подобными гостиницами. "Рамблер" решил рассказать о некоторых отелях, история которых действительно пугает.

Фото: Mark Fischer/CC BY-SA 2.0 Mark Fischer/CC BY-SA 2.0

Дукор Палас Отель

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Пятизвездочный отель Дукор Палас был построен в Африке. Но в 1980-х годах в Либерии началась гражданская война, вызванная политической нестабильностью. И перед очередным свержением правительства в 1989 году отель был закрыт. Позже в него стали селиться бездомные, пока в 2007 году их оттуда не выгнали. В какой-то момент было принято решение сделать капитальный ремонт в отеле, однако там вновь началась гражданская война. В итоге, Дукор Палас так и не был отремонтирован.

Иглу Сити

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Строительство такого здания на Аляске началось в 1970 году. Предполагалось, что в летнее время года там будут жить туристы. Однако из-за того, что не были соблюдены некоторые строительные нормы, это место стало военным объектом времен холодной войны.

Через некоторое время было решено использовать здание в качестве аттракциона, а в 2005 году вновь было предпринята возродить иглу, сделав из него придорожную сувенирную лавку. Уже многие годы вандалы разрушают постройку, превращая ее в руины.

Эль Отель дель Сальто

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Какое-то время в таком отеле в Колумбии, построенном в 1920-е годы, мечтал жить практически каждый турист, поскольку с него открывался захватывающий вид на водопад Текендама. До того момента, как здание стало отелем, оно было резиденцией архитектора Карлоса Артуро Тапиаса.

Через некоторое время Эль Отель дель Сальто обрел дурную репутацию из-за того, что многие выбирали его для совершения самоубийства, чтобы броситься со скалы в водопад. А уже в 1990-м году было принято решение закрыть отель из-за загрязнения реки Богота. В 2012 году в здании был открыт музей. Его посетители утверждают, что в бывшем отеле обитают привидения неприкаянных душ самоубийц.

Бокор Палас Отель и Казино

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В 1920-х годах в Камбодже был построен курортный город Бокор-Хилл-Стейшн. Большим успехом в нем пользовался шикарный отель и казино Бокор Палас. Ходят слухи, что во время его строительства в горной местности погибло около тысячи человек. Несмотря на это местность процветала долгие годы. Однако в конце 1940-х был конфликт во Вьетнаме, что привело к обнищанию Бокора, и уже к 1990-м годам место оказалось заброшенным.

Сейчас отель довольно популярен среди туристов. Среди местных жителей даже ходят легенды, что в отеле обитают духи умерших во время строительства людей, и можно услышать их голоса, проходя мимо развалин. Также в этом месте снимаются некоторые фильмы ужасов.

Ли Плаза

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В Детройте, США, одним из самых жутких мест принято считать отель Ли Плаза. Он был построен в 1929 году. Отель был спроектирован таким образом, что живущим в нем людям можно было не покидать его. Дело в том, что в Ли Плазе было практически все: библиотека, детский сад, салон красоты, различные магазины, спортивная площадка.