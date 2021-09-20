Что происходит с коронавирусом в Абхазии

Одним из самых популярных направлений для отдыха у российских туристов во время пандемии стала Абхазия. Соседняя республика принимает туристов из России без каких-либо ограничений — справки, ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации не нужны.

При этом в страну ежедневно заезжают большие потоки туристов и распространение коронавирусной инфекции, конечно, сложно проконтролировать в таких условиях. "Рамблер" разбирался, как сейчас обстоит эпидемиологическая ситуация в стране и что делать, чтобы избежать заражения во время отдыха здесь.

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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал об эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением COVID-19:

"Эпидобстановка в стране сложная, но контролируемая. В лечебных учреждениях Абхазии на сегодняшний день лежат 165 пациентов: в Гудауте 28 человек, в Инфекционной больнице Сухума – 28, в Ткуарчале – 11, в Очамчыре – 14, в Гагре – 17, в российском военном госпитале находится 67 пациентов", — рассказал Бутба.

В республике действует одна полноценная больница для пациентов с коронавирусом (в городе Гудаута), однако аппаратов ИВЛ в стране совсем не много

Министр отметил, что продолжаются работы по санитарной обработке Гудаутского ковидного госпиталя и ковидных отделений стационаров по республике.

В то же время в школах начался учебный год, что тоже повлияло на ситуацию с COVID. По словам министра, уже есть школы, в которых выявлены заболевшие как среди учеников, так и среди педагогов:

"Эти классы отправлены на самоизоляцию, учителя также отправлены на самоизоляцию, наша санитарно-эпидемиологическая служба мониторит ситуацию в тесном контакте с Минпросом. В ежедневном формате нам докладывается о количестве заболевших, ушедших на самоизоляцию наших детишек и учителей".

При этом эксперты отмечают, что в стране проводят слишком мало тестов, чтобы точно понимать, как обстоит эпидемиологическая ситуация.

Что делать

Если вы решили посетить Абхазию, то обратите внимание на то, как можно обезопасить себя от заражения.

Легко подцепить заразу можно прямо на российско-абхазской границе, пока вы стоите в очереди на паспортный контроль. Поэтому будьте осторожны и соблюдайте дистанцию, проходя границу.

Если вы собираетесь доехать до нужного города на общественном транспорте, то это так же может стать рискованной затеей. Рекомендуется, пользоваться трансфером от гостиницы или заказывать заранее такси.