Когда россиян пустят в Европу: прогнозы экспертов

С самого начала пандемии эксперты и туристы делают прогнозы о том, когда восстановится туризм и полностью будут открыты границы государств. Постепенно потоки путешественников за границу возобновляются, но у россиян сейчас очень ограниченный выбор в плане поездок. Кроме того, во многих странах очень строго с коронавирусными ограничениями, к чему готовы не все. Из-за них россияне отказываются от поездок.

Сейчас почти во всех странах Европы приезжающие туристы должны провести определенное время на карантине. Это требует очень больших трат. Кроме того, россиянам не выдают туристические шенгенские визы, за исключением нескольких стран. "Рамблер" передает слова экспертов о том, какие прогнозы они делают относительно открытия Европы.

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Уже летом 2020 года появились прогнозы экспертов относительно того, как скоро россияне смогут въехать в Россию. Когда в 2020 году для России начали открываться новые направления: Турция, Танзания, Мальдивы, возник вопрос относительно того, когда и другие курорты будут принимать граждан нашей страны. В 2020 году эксперты говорили, что границы будут открывать не раньше осени. Вся сложность заключалась в том, что в России уровень заболеваемости был на порядок выше, чем в Европе.

"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", — советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

Осенью 2020 года границы Европы так и не открылись, поэтому появились новые прогнозы, среди которых были более пессимистичные. Уже тогда эксперты говорили о том, что границы европейских стран можно будет пересечь не раньше осени 2021 года.

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока она далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов", — поясняла исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Она назвала два варианта открытия европейских границ. Первый прогноз оптимистичный и его сроком была осень 2021 года. В худшем случае россияне смогут попасть в Европу только в начале 2022 года.

Другие эксперты также предполагали, что в Европу можно будет поехать путешествовать уже в 2021 году, назывались разные сроки, но чаще всего говорили об августе-сентябре.

"Июнь-июль — самые ранние месяцы, когда Европа может открыться. Но не похоже, что реальные объемы туристов будут прибывать из любой страны, в том числе, России, до августа-сентября", — делал свой прогноз генеральный директор Европейской туристической ассоциации (ETOA) Том Дженкинс. Однако и он не сбылся.

Венгрия

Кипр

Греция

Хорватия

Черногория

Эстония

Великобритания Сейчас для россиян остаются открытыми некоторые европейские страны, но попасть в них можно с определенным ограничениями.