Что делать туристам осенью в Абхазии

Абхазия в последние два года пользуется особой популярностью у россиян — чтобы попасть в республику не нужны виза, справки о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. Не нужен даже заграничный паспорт, достаточно будет российского. Валюта — рубль, а годин из государственных языков — русский.

Многие считают, что отправляться туда стоит только летом, чтобы вдоволь насладиться южным солнцем и искупаться в чистом море. Но, на самом деле, осенью в стране начинается "бархатный сезон".

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Сентябрь, как правило бывает очень теплым и практически ничем не отличается от лета. А вот в октябре ситуация меняется — вечера становятся холоднее и случаются редкие дожди. "Рамблер" разбирался, что делать осенью в Абхазии.

Итак, море все еще ждет туристов в октябре, только купаться лучше в дневные часы, когда солнце активно греет. Скорее всего, вам удастся и подзагореть (но не сгореть), и поплавать при комфортной температуре воды.

Для отдыха у моря лучше выбирать гостиницы в Гагре или Пицунде. Каменный берег в Гагре с видом на горы или песчаные "золотые пляжи" в Пицунде — выбирать только вам.

При этом осень — самое время, чтобы знакомиться с колоритом Абхазии. Ходите на местные рынки, общайтесь с жителями и обедайте в местах с национальной кухней.

Особого внимания заслуживает столица республики. Так, городу Сухум уже больше 2,5 тысяч лет. Прогуливаться по прибрежному городу с богатой историей всегда приятно. Здесь есть множество панорамных ресторанов и уютных прибрежных кафе, а также уникальный ботанический сад и обезьяний питомник.

Осенью в горах немного холоднее, чем летом, но все так же красиво. Популярное направление — "Долина семи озер". Туда можно добраться пешком и заказать конную прогулку. Идти в гору нудно около двух часов, но зато на вершине вам откроется умопомрачительный вид на семь живописных озер.

Можно даже остаться в горах в специальных комфортабельных домиках в местности, которая называется Аудахара. Представьте, как приятно пить чай у костра под звездным небом в горах.

Жемчужина Абхазии — озеро Рица. Конечно, она хороша в любое время года. Осенью кристально чистое горное озеро обрамляют уже золотистые вершины — вид ни чем не уступает итальянскому Комо. Только рядом вы сможете пообедать не пастой, а мамалыгой и копченым мясом с соленьями. Туристов, кстати, будет значительно меньше, поэтому Рицу осенью вдвойне приятнее посещать.

По дороге туда вы увидите водопады, голубое озеро и величественные своды Юпшарского каньона. Обязательно сделайте фото!