Куда лучше поехать за границу осенью

Осень — время отпусков у тех, кто не любит толпы отдыхающих и плохо переносит летнюю жару. Сейчас для россиян открыто довольно много зарубежных стран. Диана Фердман, руководитель агентства путешествий "Бельмаре", рассказала "Рамблеру", куда лучше поехать в бархатный сезон.
"Россиянам, с моей точки зрения, повезло больше всего, так как огромное количество стран в осенний период готовы их принять",
— сказала эксперт.
В октябре, по словам Фердман, хорошим вариантом будет Турция. В это время на курортах еще хорошая погода. Жарче всего на побережье Турции в октябре в Алании и Сиде. Температура воздуха там достигает +28 градусов днем. В Белеке, Анталии и Кемере чуть прохладнее — +26 градусов.
"Если мы говорим о ноябре, то лучше поехать в Египет и в открытые для россиян Эмираты. Еще варианты: Доминиканы, Мексика, Куба, если нестрашно далеко лететь. На днях, кстати, открыли еще одну африканскую страну: Кению. Те же Мальдивы и Сейшелы весьма сопоставимы по ценам с Египтом порой".
Руководитель агентства посоветовала заранее бронировать туры на время осенних каникул в школах.
"Появилась тенденция: из-за коронавируса люди бронируют в последний момент. Поэтому ни о каких горящих турах речи уже давно не идет. Наоборот, тур дорожает ближе к вылету. Поэтому, если бронировать отпуск, лучше делать это заранее",
— объяснила Диана Фердман.