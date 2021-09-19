Куда лучше поехать за границу осенью

"Если мы говорим о ноябре, то лучше поехать в Египет и в открытые для россиян Эмираты. Еще варианты: Доминиканы, Мексика, Куба, если нестрашно далеко лететь. На днях, кстати, открыли еще одну африканскую страну: Кению. Те же Мальдивы и Сейшелы весьма сопоставимы по ценам с Египтом порой".