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Куда лучше поехать за границу осенью

Мира Маркина
1 час назад

Осень — время отпусков у тех, кто не любит толпы отдыхающих и плохо переносит летнюю жару. Сейчас для россиян открыто довольно много зарубежных стран. Диана Фердман, руководитель агентства путешествий "Бельмаре", рассказала "Рамблеру", куда лучше поехать в бархатный сезон.

Куда лучше поехать за границу осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Россиянам, с моей точки зрения, повезло больше всего, так как огромное количество стран в осенний период готовы их принять",

— сказала эксперт.

В октябре, по словам Фердман, хорошим вариантом будет Турция. В это время на курортах еще хорошая погода. Жарче всего на побережье Турции в октябре в Алании и Сиде. Температура воздуха там достигает +28 градусов днем. В Белеке, Анталии и Кемере чуть прохладнее — +26 градусов.

"Если мы говорим о ноябре, то лучше поехать в Египет и в открытые для россиян Эмираты. Еще варианты: Доминиканы, Мексика, Куба, если нестрашно далеко лететь. На днях, кстати, открыли еще одну африканскую страну: Кению. Те же Мальдивы и Сейшелы весьма сопоставимы по ценам с Египтом порой".

Руководитель агентства посоветовала заранее бронировать туры на время осенних каникул в школах.

"Появилась тенденция: из-за коронавируса люди бронируют в последний момент. Поэтому ни о каких горящих турах речи уже давно не идет. Наоборот, тур дорожает ближе к вылету. Поэтому, если бронировать отпуск, лучше делать это заранее",

— объяснила Диана Фердман.

Заграница,
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