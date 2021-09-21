Почему россиян не пускают в США с собакой

Брать с собой в путешествие домашнего питомца — распространенная практика. Однако в США теперь не пускают туристов с собаками. Почему — в материале "Рамблера".

Запрет на ввоз собак на территорию Соединенных Штатов вступил в силу только недавно — 14 июля 2021 года. Он касается 113 стран из-за высокого распространения в них собачьего бешенства. Согласно данным американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний, оттуда ввозят шесть процентов животных.

Временные ограничения коснулись России, Китая, Индии, Украины, Белоруссии, Бразилии, Саудовской Аравии, Кубы, Эквадора, Молдавии, Грузии, Казахстана, Турции, Ливии и других государств. По словам экспертов, непривитые собаки представляют угрозу американскому обществу.

"Это временное действие необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввезенных в Соединенные Штаты, и для защиты здоровья населения от повторного заноса варианта вируса собачьего бешенства в Соединенные Штаты",

— сообщается на сайте американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Кроме того, в последнее время увеличилось количество поддельных сертификатов о сделанной прививке от бешенства. Из-за пандемии коронавируса ситуация ухудшилась: контролировать вакцинацию животных стало сложнее.

Запрет действует на всех собак, в том числе щенков, собак психологической поддержки и животных, которые вывезли из США в одну из стран из приведенного перечня.