Остров, на который запрещен въезд россиянам

Остров Вознесения находится в Атлантическом океане, между Бразилией и Анголой. Его открыл португалец Жуан да Нова в 1501 году. Сухой и бесплодный остров никого не интересовал и был необитаемым вплоть до 1815 года. Иногда там разбивались корабли, и его территория становилась прибежищем для мореплавателей, а иногда на остров кого-то ссылали. Например, в 1725 году там высадили голландского корабельного счетовода Лендерта Хазенбоса в качестве наказания за содомию.

Фото: JERRYE & ROY KLOTZ MD JERRYE & ROY KLOTZ MD

В 1815 году на остров Святой Елены, расположенный по соседству, прибыл Наполеон. Там его охраняли британские солдаты. Дополнительный гарнизон разместили на острове Вознесения. После смерти Наполеона он стал базой для снабжения провиантом судов, препятствующих работорговле на западноафриканском побережье. А в 1898 году на остров прибыли британские связисты.

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Остров Вознесения входит в состав 14 Британских заморских территорий. Они находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются ее частью. Сейчас это военная территория, на которой расположены американские и британские военные базы, передатчики BBC и британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Plc., станции слежения NASA и ESA, а также одна из четырех наземных антенн системы GPS.

На острове расположено пять населенных пунктов. Согласно данным за 2008 год, его население составляет 1060 человек. В основном это служащие и военные со своими семьями.

До 2002 года на остров не пускали туристов. Сейчас попасть туда можно, только получив визу. Документ необходим даже гражданам Великобритании. При этом жителями ряда стран въезд на остров Вознесения категорически запрещен, в том числе россиянам. Решение объясняется политикой местных властей: