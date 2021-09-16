3 места, которые нужно увидеть, чтобы понять Грузию

Стереотипные представления о Грузии частенько ограничиваются шашлыком, цинандали, папахами, танцами и песнями. Чтобы услышать биение сердца этой древней страны, стоит посетить всего несколько важных мест. И Грузия раскроется для путешественника совсем с другой стороны

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Мцхета

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Грузия стала христианской страной и оплотом православия еще в четвертом веке нашей эры усилиями святой Нины, просветительницы Грузии. Чтобы почувствовать, как глубоко укоренилась вера в этой стране, обязательно стоит заехать в Мцхету. Здесь вплоть до XIX века короновали и хоронили грузинских царей, здесь страна приняла новую веру. Этот город не только был первой столицей Грузии, но и остается главным религиозным центром страны. Чтобы ощутить это, нужно всего лишь зайти в величественный собор Светицховели, возведенный в XI веке на месте первой деревянной церкви города. Здесь же хранилась реликвия — риза Иисуса Христа. Однако она попала в руки шаха Аббаса, когда персы захватили Грузию в 1617 году. Позже шах подарил ее царю Михаилу Федоровичу. Однако в соборе остался Хитон Спасителя. Над городом возвышается древний монастырь Джвари, основанный в шестом веке нашей эры. Младше его только монастырь Самтавро, обитель святынь — чудотворных икон иверской Божьей матери и святой Нины, мощей святого Абибоса Некресского и других реликвий.

Нокалакеви

Но Грузия — это еще и легендарная Колхида. Сюда приплыли аргонавты за золотым руном, если верить греческим мифам. Здесь жила гордая волшебница Медея, которая ради любви к иностранцу Ясону пошла против семьи и жестоко отомстила ему за измену. С тех пор над землей пронеслись века, но в Нокалакеви можно вновь встретиться со старинными легендами. Сейчас это заброшенный город, но когда корабль «Арго» появился у черноморских берегов, он мог быть той самой столицей древней Колхиды — городом Айа. В греческой литературе он встречается также под названием Археополис. Город был разрушен в 738 году во время арабского нашествия и со временем превратился в небольшое поселение. Однако еще остались руины могучих стен и высоких лестниц. Здесь как нигде легко понять бесконечную власть времени и столь же бесконечно уходящую в вглубь веков историю страны золотого руна.

Нико Пиросмани

Грузия была страной художников и поэтов и в советские годы, и во времена Российской империи. Здесь всегда царил неуловимый дух южного умения наслаждаться жизнью, находить радость в простых вещах — вкусном вине, застольных разговорах, задушевных песнях. Пожалуй, грузинский менталитет как никто отразил в своих работах художник Нико Пиросмани. Что характерно, он был самоучкой и ночевал в подвалах, окружающие считали его странным и даже юродивым.Точное место его могилы также неизвсетно. Но именно в его сочных, почти осязаемых на вкус картинах раскрывается удивительная красота Грузии, светлая печаль и чистая радость, так свойственная грузинскому духу. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посетить Государственный музей искусств Грузии.