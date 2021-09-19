"Обещал жениться": россиянки пожаловались на аниматоров

Аниматоры в жарких странах работают на протяжении трех месяцев, а в некоторых случаях и дольше. За это время постояльцы отелей сменяются много раз. Именно аниматоры наиболее близко общаются с туристами, и в частности с туристками. Девушки на форумах признаются в том, что часто завязывают курортные романы с людьми, которые развлекают всех на курортах. В большинстве случаев они длятся всего неделю, но есть и ситуации, когда такой роман приводит к семье и детям. "Рамблер" собрал истории девушек, которые рассказывают о своем опыте общения с аниматорами.

"Я одна из тех дур кто влюбилась по уши, но ничего серьезного не было. Вроде девочка уже не маленькая, но все же. Мне предлагают выйти замуж, хотя денег у него даже на приехать нету... и меня туда позвать тоже", — просит совета девушка в социальных сетях. Она предлагает создать группу с фотографиями мужчин-аниматоров, которые общаются с туристками и пытаются флиртовать. (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

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Другая девушка рассказала, как познакомилась с аниматором во время поездки в Тунис. Ей 18 лет, ему — 21. По ее словам, он несколько раз звал ее на дискотеку, а она отказывала, но потом все же согласилась. После этого у них начался роман.

Сама она говорит, что денег он у нее не просил, а один раз она даже пыталась заплатить за него, а он взял деньги и вложил их обратно в ее кошелек. Однако потом случилась странная вещь и девушке начала писать в социальных сетях женщина преклонных лет. Та заявила, что она — жена аниматора и скидывала их совместные фотографии.

"Его друзья аниматоры (знакомые мне) тоже писали, что она ненормальная и что я не должна ей верить. Эта дурочка даже создала мои фейки в инсте и фейсбуке. А с моим помирились только ближе к ночи. Рассказал, что она пыталась купить его за дорогие подарки. Сказал мне, что ему очень не нравится эта ситуация"

В итоге девушка собиралась прилететь к нему зимой. Позднее она написала, что никуда не полетела и решила найти себе "нормального русского парня".

Обиженные девушки, с которых аниматоры требовали деньги, начали создавать черные списки. Целые сайты с фотографиями, именами и описанием мужчин на курортах.

"Всем говорит одно и то же я люблю тебя красивая девушка, ты моя прекрасная жена. Моя цель брак. Это все обман. Он прекрасный манипулятор и психолог. Девочки- берегите себя. У этого человека нет совести и денег"

"Этот человек жил со мной более 7 лет. Приехал покорять Москву. Я вложила в него все силы, огромную кучу денег. Он исчез прихватив с собой 500 тысяч рублей. Обещал жениться на мне. Сказал деньги нужны на новую машину. Машину он купил. И исчез"

Девушки рассказывают, как знакомились с аниматорами в отелях, продолжали отношения после отпуска, а потом выясняли, что их мужчина разом переписывается с несколькими девушками, и ищет еще на сайтах знакомств. Это самые безобидные случаи. Другие рассказывают, как приглашали такого аниматора к себе в Москву, тот жил за их счет, брал деньги, а потом просто пропадал. При этом все мужчины постоянно говорят о том, что хотят жениться и завести семью.

Однако есть и удачные примеры. Некоторые девушки действительно выходят замуж за аниматоров из отеля. Они переписываются с ними, потом прилетают заново и продолжают отношения. Иногда это заканчивается свадьбой.

"За мной администратор отеля коренной тунисец очень красиво ухаживал, итог я его счастливая жена и мама прекрасного малыша"

"Муж встречает со мной Светлую Пасху, а я с ним — Рамадан. Он дарит мне подарки на мусульманские праздники, а я ему — на Рождество и Новый год"

Однако на форумах таких девушек часто осуждают за их легкомысленность: