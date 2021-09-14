"Легкодоступность поражала": аниматоры — о романах с туристами

Каждое лето в Турцию приезжают молодые люди, которые подрабатывают аниматорами в течение сезона. По их словам, с помощью такого времяпрепровождения они совмещают приятное с полезным — работу и отдых. Они занимаются тем, что развлекают постояльцев отеля, организовывают спортивную и детскую программу.

Работа аниматора создана для того, чтобы у людей была какая-нибудь активность на курортах. Кроме того, анимация и развлечения повышает звездность отеля. Если персонал приветлив с отдыхающими, они возвращаются в отель уже к знакомым лицам.

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В зависимости от престижности отеля аниматоры зарабатывают 300-500 долларов в месяц, но этого хватает на жизнь, если учитывать, что проживание и питание в отеле предоставляется им бесплатно.

По признанию самих аниматоров, существуют единые правила. Нельзя употреблять алкоголь и запрещенные вещества на территории отеля во время работы, запрещено заводить романы с постояльцами. В некоторых отелях аниматорам запрещают купаться в бассейне или в море, если это не связано с их работой. По словам самих аниматоров эти правила не соблюдаются. Особенно это касается курортных романов. "Рамблер" рассказывает истории аниматоров о курортных романах.

Так, один из аниматоров, который работал в Египте, рассказал, что в отеле был шеф-аниматор, который следил за тем, чтобы его подчиненные не ходили в номера к гостям и сами никого не приводили. Однако этот запрет постоянно нарушался.

"Мы знали, когда проходила пересменка у охраны, и в этот момент могли протащить кого-то к себе в номер из гостей. Однажды я привел к себе девочку-москвичку. Шеф-аниматор с женой жил на съемной квартире в городе, а тут вечером задержался на работе. Дверь в мою комнату оказалась запертой изнутри. Ему это показалось подозрительным. Он начал ломиться, кричать, чтобы я выходил. Девчонке пришлось убегать со второго этажа через окно. Утром шеф караулил меня под дверью, заскочив в комнату, заглянул под кровать, во все шкафы, но никого не нашел"

Мужчина также отметил, что иногда удивлялся девушкам, приезжающим на отдых. Они заселялись в отель со своими парнями или мужьями, но при этом оказывали знаки внимания и египтянам, и аниматорам. Взаимность они получали не всегда.

"Были девушки, у которых были парни, но они не прочь были завести интрижку с арабом или аниматором. Может быть, море и климат на них так действовали? Особенно этим отличались украинки. Легкодоступность их просто поражала"

Другая девушка, работавшая летом в Турции, рассказала, что постоялицы отеля любят заводить романы с иностранными аниматорами. Турков в отеле работало много и у них была своя схема, по которой они использовали туристок.

По словам девушки, многие приезжают в отель за курортными романами. Аниматоры их используют в своих целях, например ради денег. Они часто получают дорогие подарки, а постоялицы покупают им еду и дорогой алкоголь.

"Система у всех одинаковая. Приезжают новые гости в отель. Аниматор присматривается, знакомится и в этот же вечер предлагает прогуляться после работы. Обычно зовет на пляж. Если туристка соглашается, они проводят так каждый день до ее отъезда"

После того, как туристка уезжает, они перестают общаться. На момент прощания все плачут, а потом забывают друг о другие. В следующий заезд аниматор находит себе новую жертву. При этом, девушка тоже подтверждает, что многие женщины, приезжающие с семьей, не прочь завязать курортный роман с аниматором.

"Один аниматор встречался с женщиной, которая была на отдыхе с двумя детьми и мужем. Муж вечером напивался, она отводила его в номер вместе с детьми, а сама шла гулять с аниматором"

Другой мужчина, который поделился своим опытом работы, заявил, что завидовал туркам, работавшим вместе с ним. По его словам, постоялицы отеля чаще обращают внимание на иностранцев, а курортные романы с русскими случаются гораздо реже. Он высказал свою зависть, потому что туркам всегда преподносили дорогие подарки. Были и те туристки, которые приезжали в отель по второму кругу ради встречи с аниматором.