5 мест планеты, куда вас не пустят даже за деньги

В мире есть множество интересных мест. И до пандемии коронавируса практический каждый желающий мог отправиться на другой конец Земли. Однако на планете есть несколько точек, куда не пускают чужаков даже за деньги. Одни места опасны, а в другие пускают лишь определенный круг лиц. "Рамблер" расскажет о некоторых территориях, куда вас не пустят даже за все деньги мира.

Фото: João Marcos Rosa/icmbio.gov.br João Marcos Rosa/icmbio.gov.br

Остров Кеймада-Гранди

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Остров расположен в 35 километрах от берегов Бразилии и на его территории обитают только одни животные — змеи вида островной ботропс. Их укусы вызывают быстрое омертвение тканей и многие другие разрушения в организме, из-за чего в семи процентах случаев возникает смерть. В окрестностях острова некоторые люди занимаются дайвингом и рыболовством, однако ступать на змеиную территорию категорически нельзя.

Остров Морган

@tidal.tours

Остров Морган расположен на территории американского штата Южная Каролина. Там никогда не обитали люди, зато на сегодняшний день в этом месте проживает около пяти тысяч обезьян, которые заражены герпесом. Это вирусное заболевание, при котором на коже и слизистых оболочках тела возникают пузырьки, вызывающие зуд и болезненные ощущения.

Некоторое время назад эти обезьяны обитали в Пуэрто-Рико в Карибском исследовательском центре приматов, и в один день сбежали оттуда. Когда они начали размножаться и заражать людей, власти приняли решение перевезти их на какой-нибудь отдаленный остров, и им оказался Морган. Посещать это место разрешено исключительно.

Пещера Ласко

wikipedia.org

Пещера расположена на территории Франции, на ее каменных стенах изображены быки и многие другие животные. Считается, что рисунок был сделан примерно 15-18 тысяч лет назад, однако пещера была открыта только в 1940 году обыкновенными подростками. И уже через несколько лет Ласко открыли для туристов. Однако желающих увидеть изображения было настолько много, что когда они выдыхали углекислый газ, со временем рисунки начали разъедаться. На их восстановление было потрачено немало времени, и чтобы в дальнейшем не подвергать стены опасности, в 1963 году было принято решение закрыть пещеру для всех посетителей.

Сентинельский остров

christian caron/Flickr/CC BY-NC-SA 2.0

Сентинельский остров расположен недалеко от Таиланда. В этом месте проживают аборигены, которые готовы убить любого, кто к ним приблизится. Этот народ атакует стрелами всех без разбора и почти всегда убивает. Также чужаков туда не пускают по еще одной причине, а именно по той, что они могут заразить местных жителей болезнями, к которым у них не выработан иммунитет. Точное количество аборигенов до сих пор неизвестно. Некоторые предполагают, что их не больше 20 человек, но не исключено, что в глубине лесов могут скрываться еще 400 сентинельцев.

Богемская роща

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