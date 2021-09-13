«Туристов здесь от души ненавидят»

Гавайи считаются райским курортом и одним из самых желанных мест отдыха у жителей США. Роскошные отели, чистейшие белые пляжи, тропические заросли, яркие зеленые леса, вулканы и дружелюбная атмосфера притягивают сюда многих искушенных туристов. Однако редкому россиянину удается попасть на этот клочок земли — лететь туда дорого и долго, а отдых на самом курорте обычно обходится в копеечку. Россиянка Екатерина Новикова, переехавшая в Калифорнию, побывала на «островах Алоха» и описала свои впечатления от поездки. Ее гайд по Гавайям — в материале «Ленты.ру».

О способах добраться

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Гавайи находятся в 3,7 тысячи километрах от материковой, то есть основной части США. У 50-го штата множество своих собственных правил, которые касаются в том числе и перелетов сюда. Так, например, Гавайи — единственный штат, перед прилетом в который обязательно нужно сдать ПЦР-тесты или быть привитым от COVID-19.

Мой же путь до острова Мауи был достаточно простым, поскольку живу я в Кремниевой долине — всего пять часов прямого перелета из аэропорта Сан-Франциско. Лететь из других стран гораздо сложнее. Например, из Москвы придется перетерпеть долгий и сложный 12-часовой перелет до Лос-Анджелеса, а уже оттуда ловить пересадочные рейсы до одного из островов, попутно привыкая к неприятным ощущениям от джетлага. Забавно, что от Камчатки до Гавайев всего пять тысяч километров, но при этом прямых рейсов с российского Востока просто нет.

По прилете на острова каждый путешественник сталкивается с множеством проверок, особо тщательным досмотром багажа и заполнением анкет, подтверждающих, что турист не привез на остров никакой необычной флоры или фауны. Дело в том, что природный состав Гавайев уникален и самобытен и «посторонним» сюда вход воспрещен.

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Зато добравшись до райских пляжей и джунглей с потрясающей природой, каноническими пейзажами и расслабляющим климатом, точно понимаешь, что все старания были не напрасны.

О ценах на еду

На Гавайях очень дорого. Мне, только привыкшей к заоблачным ценам Кремниевой долины, жить на Гавайях было больно в сердце и кошельке. Набор базовых продуктов на несколько дней в обычном супермаркете обходился где-то в 300 долларов. Ладно, признаюсь, что среди наших базовых продуктов было еще и вино, но не самое дорогое.

Примерная картина выглядит так: простой хлеб можно купить за шесть-девять долларов, плохого качества помидоры — три доллара за штуку, авокадо — пять долларов и небольшой кусок мяса — за 15. Не заметила разницы с другими штатами только в ценах на молочные продукты: молоко, сыр, творог, йогурты и так далее.

При этом рыба и морепродукты здесь куда дешевле, чем в той же Москве: можно объедаться свежими лобстерами по десять долларов за два больших хвоста или стейком лосося за пять долларов. Это спасает от голода!

10 долларов — в такую сумму обойдется свежий лобстер на Гавайях

Цены в кафе и ресторанах тоже кусаются. Не могу сказать насчет столицы Гавайев — Гонолулу, но на острове Мауи, который по праву считается пристанищем для влюбленных парочек (местные даже говорят Let’s get Mauied вместо Let’s get married), ужин в очень простом заведении с деревянными стульями и вентилятором вместо кондиционера обойдется примерно в 100-130 долларов на двоих. Одно блюдо в среднем стоит от 18 до 30 долларов. Такие цены более-менее привычны жителям Калифорнии, где ситуация схожа, но зато невыгодно отличаются от расценок в центральных штатах.

Кроме того, в здешних ресторанах — обязательная очередь и лист ожидания столика минимум на 40 минут. Некоторые заведения даже не принимают брони: желающим посетить их нужно обязательно прийти в заведение, внести свое имя в лист и дальше мучительно гулять до 1,5 часа, ожидая свой стол.

О транспорте на острове

Гавайи разные. За одну поездку можно увидеть и тропические леса с чистейшими водопадами, и засушливую вулканическую пустыню, и полуразрушенные фермы местных с меланхоличными лошадками, и, конечно, знаменитые белоснежные пляжи с пальмами. Все это в получасе езды друг от друга, на острове, который можно обогнуть по периметру всего за восемь часов на машине.

Без автомобиля на Мауи будет сложно: общественный транспорт состоит из двух автобусов, которые курсируют по неудобному маршруту и графику. Многие арендуют байки или трициклы (это взрослая версия трехколесного велосипеда, который у многих был в детстве)

Но я бы советовала арендовать машину, хотя цены на прокат этим летом наводили уныние. Нам удалось найти новенькую иномарку за 100 долларов в день и это было лучшее решение: с помощью нее мы обогнули буквально весь остров и посмотрели все главные достопримечательности, а в какой-то день изучили и заброшенные нетуристические маршруты.

К слову, бензин на Гавайях стоит примерно четыре доллара за галлон (один галлон равен 3,7 литра). То есть при переводе на привычные россиянам единицы измерения получится где-то 70 рублей за литр.

О главных достопримечательностях

Среди первых обязательных к посещению мест хочется отметить не саму достопримечательность, а дорогу — шоссе на Хану. Хана — это ничем не примечательный городок на востоке Мауи, и туристический интерес представляет сам путь к нему из-за своей красоты и разнообразия флоры. Вся поездка занимает около четырех-пяти часов, если останавливаться только на некоторых объектах. Найти их легко по припаркованным машинам и туристам с камерами. Если же кому-то захочется посмотреть каждую локацию на маршруте — боюсь, не хватит и дня.

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В целом, можно сделать остановку у одного из водопадов, искупаться в идеально чистой прохладной воде, а затем поехать к саду Кахану, который ранее использовался в качестве сахарных плантаций и пастбищ для выпаса скота. В 1974 году потомки великого гавайского вождя Кахану пожертвовали эту землю для создания сада, который сегодня занимает впечатляющие 484 акра естественной гавайской красоты, истории и культуры. Когда полинезийские поселенцы впервые прибыли на Гавайи на своих каноэ около 1800 лет назад, они привезли с собой много экзотических растений, которые с заботой выращиваются по сей день в этом саду. В общем, идеальное место для тех, кто любит поглазеть и поизучать одновременно.

Отправившись по дороге на Хану, стоит учесть, что связи на всем пути нет, поэтому расплатиться карточкой в придорожном кафе или палатке с фруктами невозможно, соответственно — лучше запаситесь наличными, перекусом и водой

Как только туристическая часть заканчивается, и туристы выезжают из города Хана, перед ними открываются пейзажи, которых от тропических островов точно никто не ждет. Во-первых, на этом участке дороги вместо идеального американского асфальта начинается адский горный серпантин с ямами и без каких-либо разметок, указателей и надежды на сохранность машины. Вокруг — мертвая засушливая пустыня, покрытая вулканическими камнями, и ни единой живой души на протяжении часа. Ни домов, ни ларьков, ни машин, ничего вообще.

Изредка попадаются черные горные козлики, непонятно какое пропитание ищущие в этом заброшенном месте. Единственные следы бывшей здесь когда-то жизни — брошенные разбитые тракторы и старые пикапы на обочине.

Еще одной стоящей локацией является парк Халеакала, который назван так в честь одноименного вулкана, расположенного в центре острова. Согласно легендам, которые рассказывают местные жители, здесь полубог Мауи выковал Солнце и пролил свет на гавайские острова. Забравшись на вершину вулкана, действительно ощущаешь себя если не полубогом, то царем горы, с которой открывается захватывающий вид на рассвет или закат солнца поверх густых розоватых облаков. Незабываемо.

Кстати, одеваться сюда нужно тепло и приезжать заранее: мы добрались до въезда в 6:30 вечера и еле успели застать закат в 19:00, поскольку подъем на гору на машине занял почти час. Стоимость входа: 30 долларов с автомобиля.

30 долларов стоит въезд в парк Халеакала на острове Мауи

Третья достопримечательность в моем списке довольно очевидная. Это пляжи. Те самые прекрасные песчаные береговые линии с возвышающимися пальмами, которые обычно выскакивают первыми при поиске по слову «Гавайи» в Google. Таких пляжей по всему острову бесчисленное множество, перечислять их все не имеет смысла — если ехать по западному побережью Мауи, можно остановиться почти в любом месте и получить те эталонные виды, а также идеально теплую воду, правда, с сильными волнами. Мой личный фаворит: пляж Капалуа, так как он самый красивый и наиболее удобен для купания из-за расположения внутри бухты.

Рядом с Мауи есть также закрытый остров Молокаи — если ухитриться попасть туда, можно испытать настоящий культурный шок. Там жизнь застыла: по острову не гуляют толпы туристов, нет высоких зданий, дорог и даже ни одного светофора. На этом фоне и без того величественная природа Молокаи способна просто лишить дара речи. Нам удалось застать ее только с вертолета, но и это было потрясающе: высоченные водопады посреди зеленых нетронутых человеком гор, океан, цвет которого смешался в разные сочетания синего и зеленого, пустынные пляжи и громадные булыжники у берегов.

Райский островок пустует не просто так: раньше здесь была основана колония для прокаженных Калаупапа. Гавайцы, у которых была диагностирована проказа, были сосланы на изолированный маленький клочек земли. Об этой колонии известно не так много, но некоторые записи свидетельствуют о том, что не менее восьми тысяч человек были насильственно изгнаны из своих семей и переселены в Калаупапу в течение столетия, начиная с 1860-х годов. Почти все они были коренными гавайцами.

О менталитете гавайцев

Местные жители Мауи показались мне высокомерными и напомнили наших сочинцев. Складывается ощущение, что туристов они от души ненавидят, показывать это не стесняются, но квартиру сдают с радостью, поскольку нужно чем-то кормиться. На Гавайях, что свойственно отдаленным территориям, слабо развита медицина, например, и местные очень переживают из-за наплыва туристов, ведь госпиталь на острове всего один, и в случае вспышки коронавируса мест для всех заболевших не хватит.

@katusha_molodec

Движимые этим страхом, они не стесняются высказывать людям в магазинах, на улицах или в кафе о необходимости ношения маски — мы были свидетелями того, как один локал устроил жуткий скандал в продуктовом магазине и упрашивал кассира «выкинуть вон» не соблюдающих порядок посетителей.

Жители Гавайев не очень радушно настроены к приезжим по стандартным курортным причинам: шумят, мусорят, занимают и без того лимитированное место. При этом чистокровных коренных гавайцев — так называемых kanaka — осталось не более ста тысяч человек. История их отношений с материковым населением сложная, до сих пор ведутся работы по восстановлению культурных реликвий местных, которые в результате завоеваний были практически уничтожены.

К слову, многие из тех, кого можно принять здесь за местных, — филиппинцы, а большую часть местного населения составляют белые американцы (они, по моим наблюдениям, при случае возмущаются громче всех). Кстати, тот, кто по национальности не коренной гаваец, но живет здесь, называется kamaʻāina (дословно: «дитя земли»).

Зато гавайцы трепетно заботятся о своей природе, причем не только в частном порядке, но и на государственном уровне. Например, этим летом одна туристка сняла видео, на котором она гладит на пляже тюленя. Животное оказалось редким вымирающим видом — тюлень-монах. Трогать его запрещено властями островов. В результате поднялся большой скандал, и теперь горе-блогерше грозит штраф до 50 тысяч долларов

Кроме того, на Гавайях призывают использовать только солнцезащитные крема со специальной пометкой Reef safe, так как химический состав других средств разрушает рифы и кораллы. Хотя пока не существует единого научного определения безопасного для рифов солнцезащитного крема, этот термин часто используется для описания продуктов SPF, изготовленных без оксибензона или октиноксата. Солнцезащитные химические вещества могут обесцвечивать, деформировать и уничтожать коралловые рифы, нарушать рост водорослей и фотосинтез, снижать плодовитость рыб и вызывать врожденные дефекты у других морских обитателей.

Вернемся на сушу. Еще одной отличительной особенностью Мауи является то, что по всему острову свободно гуляют петухи, курицы и цыплята. Главы семейств обычно очень громко кричат, так что городской житель в полной мере понимает, что такое «проснуться утром с петухами». Ловить и есть их нельзя, поэтому пернатые чувствуют себя полноправными хозяевами местности.

Если кто-то не переносит ползучую живность — на Гавайи ему нельзя. Ведь здесь легко можно проснуться посреди ночи, потому что по ноге будет ползти огромная бордовая сколопендра. Испытав это на собственной шкуре, я настолько оцепенела от страха, что едва могла пошевелиться. От дикого чудовища меня спас полусонный супруг, меня же потом трясло еще полночи.

О национальных особенностях

Серфинг, или хее-налу, — визитная карточка гавайцев, часть их культурного кода. Для коренного населения это не просто спорт, а единение с океаном, с родной природой. Катаются даже маленькие дети или старики, на островах регулярно проходят соревнования по разным видам серфинга, повсюду — тематические магазины, а на Олимпийских играх гавайцы стандартно берут золото в этом виде спорта. Даже на местном пиве изображены серферы, покоряющие волну.

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Отдельный очень популярный вид развлечения — бодиборд (bodyboard) — катание на доске лежа. Особенно его любят местные дети, для них такой вид досуга, как для русского ребенка — ледянка зимой. Борд — это укороченная мягкая гибкая доска с квадратным носом размером от 33 до 46 дюймов (80-115 сантиметров). Гавайцы говорят, что, лежа на ней, лучше чувствуешь волну, чем на серфе. Лучший пляж на Мауи для бодибординга — Макена.

Отдельно хочу отметить, что знаменитые гавайские рубашки на самом деле называются Aloha shirts. Кстати, алоха — это и «привет», и «пока», так что понять, поздоровались с тобой или попрощались, невозможно. Рубашки получили широкую известность по всему миру, но частью национальной одежды они совсем не являются — их начали производить гавайские японцы в начале XX века.

Из национальных особенностей, к слову, нельзя не упомянуть и такое любимое москвичами «поке» — гавайское блюдо из сырой маринованной в специях рыбы, вареного риса и водорослей. Варианты его подачи могут различаться, мне же лично в Москве было вкуснее, чем здесь.

Среди других особенностей культуры я отметила то, что у островитянок до сих пор негласно сохранилась традиция вплетать белые цветы лей (Plumeria) в волосы: если цветок над левым ухом, значит, девушка уже занята, а над правым — свободна и открыта к знакомствам. Узнала я об этой детали уже под конец отдыха и мысленно отдала дань уважения седой гавайке лет 70-и, которую однажды увидела с заплетенным за правое ухо цветком

Важно учесть, что режим дня у гавайцев поистине пенсионерский — если в Калифорнии жизнь кипит часов с восьми утра, то на Гавайях никто не спит уже в шесть. Соответственно, вечером бесполезно искать каких-то приключений после 19:00 — у меня было стойкое ощущение, что уже в 20:00 наступает глубокая ночь и каждый уважающий себя гаваец спит и видит красочные сны про серфинг.