Как сэкономить на отдыхе в Абхазии: инструкция

Популярное у россиян направление для отдыха – Абхазия. Границу РФ с республикой пройти максимально просто – по российскому паспорту, без виз, сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов. «Рамблер» разбирался, как дешево и комфортно отдохнуть в Абхазии осенью.

1. Если предпочитаете перелет – то берите билет до Сочи. Авиаперевозчики предлагают массу вариантов.

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Например, билет из Москвы в Сочи 22 сентября обойдется в около 2 тысяч рублей.

Второй удобный вариант – поезд. Билеты из Москвы в плацкартный вагон также будут стоить от двух тысяч рублей.

Есть поезда, следующие прямо в столицу Абхазии. В них есть очевидные плюсы – недорогая стоимость, быстрый проезд границы (не надо нести на себе чемоданы или стоять в очередях, в вагон просто заходят таможенники), прямой заезд в Абхазию. Из минусов – долгий путь (от Москвы до Сухума поезд идет почти двое суток).

2. Если вы прилетели или приехали в Адлер (Сочи), то нужно добраться до границы. Недорогой вариант – дождаться автобуса. Если вас несколько человек, то удобнее сделать это на такси. Пользуйтесь известными агрегаторами и указывайте пункт назначения «КПП Псоу».

3. После того, как перейдете границу и окажетесь на территории Абхазии, вы увидите маршрутные такси и автобусы, следующие в разные города республики. Посоветуйтесь с водителями, в какую маршрутку вам сесть, в зависимости от пункта назначения. Цена фиксированная для всех. Проезд от границы до Сухума, например, обойдется в 250 рублей.

4. Жилье лучше бронировать заранее. Для этого удобнее всего использовать онлайн-сервисы бронирования или делать это через официальные сайты гостиниц. На вторую половину сентября еще есть немало доступных вариантов, от двух тысяч рублей в сутки.

Самый дешевый вариант – частный сектор. Многие выбирают гостевые дома, чтобы полностью прочувствовать колорит страны и при этом сэкономить. Такие предложения также есть на сервисах бронирования. При этом многие туристы приезжая в Гагру (популярный абхазский город-курорт) просто ищут подходящий дом, гуляя по улицам. Почти на каждом заборе будет вывеска «Сдается комната».

5. Для поездок по Абхазии самый удобный вариант – своя машина. Так можно добраться в любую точку самостоятельно.

Другой способ – общественный транспорт. Между городами ходят автобусы и маршрутные такси (проезд – до 250 рублей). Самостоятельно вполне можно посмотреть город Сухум, Новый Афон и Пицунду.

При этом можно брать и экскурсии. Главные маршруты – озеро Рица и водопады в Восточной Абхазии. В эти направления лучше отправляться с гидом.

6. В каждом городе есть панорамные рестораны с европейской кухней и «московскими» ценами. Дешево и вкусно пообедать национальными блюдами можно в местных «апацхах». Там вы потратите на двоих 500-700 рублей на сытный обед. Заказывайте круглый хачапури или «лодочку», акуд (острый соус из фасоли), абысту (мамалыга), соленья, копченое мясо или шашлык и традиционный соус из алычи. В городе Сухум культовое место известное когда-то на весь СССР – кафе Нартаа. Там стоит заказать легендарную «Лодочку».