1,5 млн: сколько стоит поездка в Исландию

Исландия считается одной из самых красивых стран мира. Чтобы поехать туда, нужно быть готовым потратить крупную сумму денег. Авиабилеты, жилье, аренда автомобиля и даже еда в супермаркетах, — все это очень дорого и доступно не каждому туристу. Сколько стоит путешествие по Исландии — в материале "Рамблера".

Туристка из Бельгии поехала в Исландию в разгар пандемии коронавируса вместе с мужем и двумя детьми. За 17 дней в стране они потратили 2327 долларов США и 13303,88 евро. Итого: 1 319 982 рублей.

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Аренда машины обошлась путешественникам в 4632,78 евро (400 381 рублей). За все время они проехали 4818 километров и потратили на бензин 696,67 евро (60 208 рублей).

Билеты на самолет из Брюсселя в Рейкьявик и обратно стоили 2209,42 евро. Это примерно 190 945 рублей. Проживание в отелях на четверых — еще 4399,17 евро (380 191 рубль). За питание в ресторанах и продукты в супермаркете туристы заплатили 999,61 евро (86 412 рублей): по 5083 рубля в сутки на четверых.

Тур в пещеру, парковка и прочие расходы вышли на 224 евро (19 363 рубля). Еще туристы потратили 58,17 евро (5028 рублей) на ПЦР-тесты.

Цены в супермаркетах/ @justwhatyouknow

Еще одна путешественница, блогерка @justwhatyouknow, тоже побывала в Исландии в августе 2021 года. На своей странице в Instagram девушка рассказала, что за 8 дней на двоих они с молодым человеком потратили 503 тысячи рублей:

"Можно уложиться бюджетнее, если жить в кэмпингах или хостелах, готовить самому себе еду. Мы снимали домики, отели, обедали и ужинали в заведениях. А еще, если лететь не в ковид, а когда летают прямые рейсы и, например, лететь без багажа".

За билеты из Москвы и обратно с короткими пересадками путешественники заплатили 150 000 рублей. Жилье обошлось им в 93 000 рублей. Аренда полноприводной машины на семь дней стоила 134 000 рублей.

В основном, пара завтракала в отелях, а обедала и ужинала - в кафе. Траты на питание составили 45 000 рублей.