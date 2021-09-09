Как переехать на Бали и жить на 35 тысяч рублей

В современных реалиях переезд на остров уже не кажется чем-то несбыточным и невозможным. Все больше людей ежегодно эмигрируют в другие страны, в том числе в тропические. Одним из лучших мест для переезда является являющийся частью Индонезии остров Бали. Конечно, это далеко не самое дешевое для проживания место на свете. Тем не менее прожить там на 35 тысяч рублей месяц вполне реально. О том, как это сделать, расскажет "Рамблер".

Жилье

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Бали славится своими роскошными виллами с огромными бассейнами и ухоженными садиками. Но при ежемесячном бюджете в 35 тысяч позволить себе такое жилье, конечно, не получится. Но не стоит расстраиваться раньше времени! За 10 тысяч в месяц можно забронировать небольшой, но чистый номер в гестхаусе (это гостевой дом, хозяева которого живут в нем или поблизости, а комнаты в доме сдаются гостям).

Как правило, на территории гестхауса тоже есть бассейн, кухня и гостиная комната для общего пользования. Номера тоже оснащены всем необходимым, включая личную ванную комнату. При этом стоит подчеркнуть, что за такие деньги жилье будет расположено в районе с развитой инфраструктурой и близко к океану (район Кута).

Фото из соцсетей

Питание

На острове буквально культ здоровой пищи. Почти в каждом заведении можно найти тосты с авокадо, смузи-боулы, поке и прочие радости. Вот только средний чек в этих кафе вполне московский - минимум 1 тысяча рублей за прием пищи. Если посчитать ежемесячный расход при таких условиях, то при двухразовом питании сумма получится внушительная - 60 тысяч. Это цифра совсем не соответсвует оставшимся после бронирования жилья 25 тысячам, поэтому придется довольствоваться небольшими балийскими варунгами (так индонезийцы называют кафе) с местной кухней. Порция риса с курицей и овощами там обойдется в 150 рублей. При таком раскладе в месяц на питание уйдет не больше 9 тысяч рублей.

Фото из соцсетей

Транспорт

Передвигаться по острову пешком практически невозможно. Во-первых, там, как минимум, нет тротуаров. Во-вторых, тратить по два часа в день, чтобы дойти до пляжа, абсурдно. Естественно, проще сесть за байк и доехать до океана на 5 минут. Именно байки - самый распространенный способ передвижения. Аренда маленького скутера Honda Vario обойдется в 3 тысяч рублей в месяц. Еще тысячи 2 вы потратите на бензин. Кстати, права для аренды вам не потребуются - здесь их отсутсвие мало кого волнует.

Фото из соцсетей

Досуг

Закрыв все основные нужды, у вас на руках останется около 6 тысяч рублей. Этой суммы хватит, например, на ежедневные занятия серфингом. Если вы, конечно, уже умеете брать волну и не заинтересованы в услугах тренера, занятия с которым обойдутся в 20-40 тысяч рублей. Опытные серферы арендуют доски на пляже всего за 250 рублей. Таким образом 6 тысяч хватит почти на все 30 дней месяца.