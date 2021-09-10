"Вы тут никто": как гиды обманывают туристов в Египте

Гиды, которых предоставляют туроператоры, знакомят путешественников со страной, помогают им влиться в культуру и узнать историю места, в которое они приехали. Они фактически формируют их первое впечатление о стране, так как встречают в аэропорте и провожают до отеля. На экскурсиях они должны заинтересовать путешественника, чтобы те полностью погрузились в атмосферу страны. К сожалению, это случается не всегда и некоторые гиды выполняют свою работу непрофессионально.

Особенно часто такая ситуация происходит в Египте, так как именно в этой стране туристы наиболее часто жалуются на гидов. "Рамблер" собрал отзывы туристов об экскурсиях, которые были испорчены непрофессионализмом сотрудников туроператора.

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Так, одна из туристок оставила свой отзыв, в котором расписала впечатления от отдыха в Египте. Отдельный акцент она сделала на экскурсиях. Одна из них досталась ей бесплатно от турператора.

"Автобус приехал за нами с опозданием на 45 минут, вроде как сломался и пришлось менять автобус. Тетенька слегка отмороженная, даже не извинилась, не объяснила ничего, загрузила нас в автобус"

Девушка рассказала, что всех туристов повезли в магазин, где гид осознанно не обозначила время его посещения. В тоге женщина провела там 1,5 часа, торгуясь за духи, пока вся остальная группа ждала ее в автобусе.

"Когда я наконец спохватилась и выскочила к автобусу, гид спокойно гуляла по магазину и даже не думала меня торопить"

Другая туристка тоже пожаловалась на компании, организовывающие экскурсии. По ее словам, качество предоставляемых услуг находится на очень низком уровне.

"Гид все время нас торопила, объясняя это тем, что у нас очень мало времени, а экскурсия большая. При этом мы проторчали в магазине сувениров почти час"

По словам туристки, гид сначала сказала, что больше остановок на сувениры не будет, поэтому люди понеслись скупать все в первом магазине. Оказалось, что в программе еще были магазины и цены там были в 2-3 раза ниже.

"Когда люди стали возмущаться то гид просто ответила, мол вы тут никто и от вас тут ничего не зависит"

Еще один турист пожаловался на дополнительные сборы во время экскурсий. Он рассказал, как купил поездку в Каир за небольшую сумму, а при входе в автобус у него попросили деньги на дополнительные сборы (страховка и бензин). Они оказались гораздо выше, чем первоначальная стоимость экскурсии.

"Когда я услышал цену, я попросил аннулировать мою поездку и вернуть мне деньги, на что мне ответили, что предоплата не возвращается. То, что это была именно предоплата, мне никто, естественно, не сказал"

На туристических форумах путешественники рассказывают о своем опыте общения с гидами. Большой проблемой многие называют то, что гиды никак не помогают туристам, а лишь пытаются продать им экскурсии, с которых получают процент. В некоторых случаях делают это обманом, например, запугивают.

"Огромное количество ругает гидов, совершенно не понимая, что входит в их должностные обязанности (только втюхивают экскурсии, а проблемы туристов не решают", "Меня еще возмущает, что прямо специально запугивают людей, что в город не выезжайте там опасно, стреляют и все такое, и лучше сидите в отеле"

Также туристы заметили, что у туроператоров экскурсии покупать гораздо дороже, чем у местных. При этом, их качество не страдает. Однако стоит выбирать популярную компанию, которой можно доверить или найти отзывы о ней в интернете. Одна из девушек написала, что им повезло с компании, а вот другой семье из отеля — нет.