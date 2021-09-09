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Куда слетать в сентябре за 50 тысяч на двоих

Мария Каткова
4 часа назад

Согласно статистике, 60% россиян удалось отдохнуть этом летом, но речь не идет о загранице или об отдыхе на море. Многие проводили отпуск в мегаполисе, на даче или в других городах России.

Куда слетать в сентябре за 50 тысяч на двоих
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным опросов, лишь 5% удалось выехать за границу. Статистика по выезжающим в другие страны упала в три раза. Эксперты связывают такое падение спроса с пандемией, ростом цен на путевки и ограничением авиасообщения.

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В бархатный сезон традиционно цены на поездки падают. В связи с этим редакция "Рамблера" решила проанализировать, можно ли найти путевку за границу в сентябре, стоимость которой не превышает 50 тысяч на двоих.

Для статистики были взяты страны, где не требуется прохождение карантина для россиян. Стоит отметить, что существуют другие меры: предоставление ПЦР-теста, сдача его на месте или предъявление сертификата о вакцинации российскими вакцинами.

Турция

До начала пандемии Турция была лидером по популярности у россиян. В 2019 году 31% всех путешествующих за границу уезжали туда. В этом году открытие Турции произвело ажиотаж, а отельеры подняли цены в связи с тем, что еще в мае авиасообщение с этой страной было ограничено.

Большинство туров стоимостью до 50 тысяч рублей за двоих на неделю операторы предлагают в Стамбул. Этот город подойдет тем, кто хочет погулять, посмотреть архитектуру и попробовать турецкую кухню. Однако для пляжного отдыха расценки совсем другие.

Самые дешевые отели стоит искать на курортах Кемер, Кушадасы, Илерибаши и Манавгат. Все эти курорты расположены на побережьях Эгейского и Средиземного моря. У отелей за такую цену есть существенные минусы:
  • питание (оно полностью отсутствует или включен только завтрак)
  • удаленность от моря
  • отсутствие собственного пляжа
  • скудная анимация

Если вы готовы примириться с этими условиями, то можете смело искать подобные предложения на конец сентября у туроператоров.

Кипр

Неожиданно бюджетным направлением оказался Кипр. В сентябре в этой европейской стране еще можно застать теплое море и красивые пляжи с голубой водой. В больших городах можно не пытаться искать бюджетные туры. В основном их продают в Айя-Напу и Ларнаку.

Однако такой отдых не подойдет тем, кто ищет только пятизвездочные отели. В Европе за такие деньги вам будут доступны только две-три звезды. Стоит понимать, что за эту цену вы получите соответствующее обслуживание и состояние номеров. Однако туристы, посетившие бюджетные отели на Кипре, все равно остались довольны отдыхом и расположением отелей, так как большинство из них находятся близко к морю. Среди минусов можно отметить:
  • скудное питание (за такую цену доступны только завтраки)
  • старые номера
  • отсутствие техники в номере
  • отсутствие бассейна
  • шумные вечеринки соседей

ОАЭ

В понимании большинства людей отдых в Арабских Эмиратах связан с роскошью, но на самом деле в Дубае и соседних эмиратах есть отели на любой кошелек. Так, отдых в Шардже и Аджмане (соседних городах от Дубая) обойдется вам в 49-52 тысячи рублей. Все дело в том, что эти курортные города менее популярны, чем Дубай, а в сентябре погода там еще довольна жаркая для начала сезона — он стартует позже. Отели будут двух или трех звезд, без питания, но и это может сыграть вам на руку, так как в этой стране можно бюджетно попробовать разные кухни мира. Туристы отмечают некоторые минусы:
  • плохой сервис
  • большая удаленность от моря и отсутствие трансфера
  • наличие насекомых в номерах
Заграница,
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