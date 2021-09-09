Куда слетать в сентябре за 50 тысяч на двоих

Согласно статистике, 60% россиян удалось отдохнуть этом летом, но речь не идет о загранице или об отдыхе на море. Многие проводили отпуск в мегаполисе, на даче или в других городах России.

По данным опросов, лишь 5% удалось выехать за границу. Статистика по выезжающим в другие страны упала в три раза. Эксперты связывают такое падение спроса с пандемией, ростом цен на путевки и ограничением авиасообщения.

Видео дня

В бархатный сезон традиционно цены на поездки падают. В связи с этим редакция "Рамблера" решила проанализировать, можно ли найти путевку за границу в сентябре, стоимость которой не превышает 50 тысяч на двоих.

Для статистики были взяты страны, где не требуется прохождение карантина для россиян. Стоит отметить, что существуют другие меры: предоставление ПЦР-теста, сдача его на месте или предъявление сертификата о вакцинации российскими вакцинами.

Турция

До начала пандемии Турция была лидером по популярности у россиян. В 2019 году 31% всех путешествующих за границу уезжали туда. В этом году открытие Турции произвело ажиотаж, а отельеры подняли цены в связи с тем, что еще в мае авиасообщение с этой страной было ограничено.

Большинство туров стоимостью до 50 тысяч рублей за двоих на неделю операторы предлагают в Стамбул. Этот город подойдет тем, кто хочет погулять, посмотреть архитектуру и попробовать турецкую кухню. Однако для пляжного отдыха расценки совсем другие.

питание (оно полностью отсутствует или включен только завтрак)

удаленность от моря

отсутствие собственного пляжа

скудная анимация Самые дешевые отели стоит искать на курортах Кемер, Кушадасы, Илерибаши и Манавгат. Все эти курорты расположены на побережьях Эгейского и Средиземного моря. У отелей за такую цену есть существенные минусы:

Если вы готовы примириться с этими условиями, то можете смело искать подобные предложения на конец сентября у туроператоров.

Кипр

Неожиданно бюджетным направлением оказался Кипр. В сентябре в этой европейской стране еще можно застать теплое море и красивые пляжи с голубой водой. В больших городах можно не пытаться искать бюджетные туры. В основном их продают в Айя-Напу и Ларнаку.

скудное питание (за такую цену доступны только завтраки)

старые номера

отсутствие техники в номере

отсутствие бассейна

шумные вечеринки соседей Однако такой отдых не подойдет тем, кто ищет только пятизвездочные отели. В Европе за такие деньги вам будут доступны только две-три звезды. Стоит понимать, что за эту цену вы получите соответствующее обслуживание и состояние номеров. Однако туристы, посетившие бюджетные отели на Кипре, все равно остались довольны отдыхом и расположением отелей, так как большинство из них находятся близко к морю. Среди минусов можно отметить:

ОАЭ