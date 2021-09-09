Куда слетать в сентябре за 50 тысяч на двоих

Согласно статистике, 60% россиян удалось отдохнуть этом летом, но речь не идет о загранице или об отдыхе на море. Многие проводили отпуск в мегаполисе, на даче или в других городах России.
По данным опросов, лишь 5% удалось выехать за границу. Статистика по выезжающим в другие страны упала в три раза. Эксперты связывают такое падение спроса с пандемией, ростом цен на путевки и ограничением авиасообщения.
В бархатный сезон традиционно цены на поездки падают. В связи с этим редакция "Рамблера" решила проанализировать, можно ли найти путевку за границу в сентябре, стоимость которой не превышает 50 тысяч на двоих.
Для статистики были взяты страны, где не требуется прохождение карантина для россиян. Стоит отметить, что существуют другие меры: предоставление ПЦР-теста, сдача его на месте или предъявление сертификата о вакцинации российскими вакцинами.
До начала пандемии Турция была лидером по популярности у россиян. В 2019 году 31% всех путешествующих за границу уезжали туда. В этом году открытие Турции произвело ажиотаж, а отельеры подняли цены в связи с тем, что еще в мае авиасообщение с этой страной было ограничено.
Большинство туров стоимостью до 50 тысяч рублей за двоих на неделю операторы предлагают в Стамбул. Этот город подойдет тем, кто хочет погулять, посмотреть архитектуру и попробовать турецкую кухню. Однако для пляжного отдыха расценки совсем другие.
Если вы готовы примириться с этими условиями, то можете смело искать подобные предложения на конец сентября у туроператоров.
Неожиданно бюджетным направлением оказался Кипр. В сентябре в этой европейской стране еще можно застать теплое море и красивые пляжи с голубой водой. В больших городах можно не пытаться искать бюджетные туры. В основном их продают в Айя-Напу и Ларнаку.