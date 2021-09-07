"Это была пытка": что происходит в дешевых отелях в Турции

В 2021 году цены не отдых сильно возросли. Многие люди, изголодавшиеся по загранице, готовы платить сотни тысяч за отдых в Турции, который раньше считался бюджетным. В разгар сезона было практически невозможно найти дешевый отель, но сейчас многие гостиницы снизили цены на размещение.

Несмотря на то, что отдых в Турции всегда считался среди российских туристов лучшим по соотношению цены и качества, отельеры предлагали более бюджетное размещение для тех, кто не хочет тратить много денег на отпуск. У таких отелей есть свои плюсы и минусы, но существуют бюджетные отели с системой питания "все включено" и имеющие пять звезд. "Рамблер" собрал отзывы туристов, которые рассказывают о подводных камнях пятизвездочных бюджетных отелей.

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За что отелям дают звезды

Площадь стандартного номера не менее 16 квадратных метров

Ежедневная смена полотенец и постельного белья

Два санузла в номере

Швейцар

Спортивный центр, салон красоты и сервис по аренде автомобилей

Фен, мыло, гель для душа и шампунь

Мини-бар

Сейф

Несколько лифтов

Дополнительные услуги: химчистка, прачечная, подача еды в номер, обмен валюты, вызов такси и т.д. То, что у отеля есть пять звезд и система питания "все включено", совершенно не значит, что там будет подобающий сервис, прекрасное расположение и отдых без забот. В Турции существует единый стандарт "все включено", который включает анимацию, бесплатные лежаки на пляже, а также питание "полный пансион". Теперь давайте разберемся в звездах. Прежде всего стоит отметить, что многие отели в Турции имеют достойный сервис для пяти звезд, но не все в состоянии поддерживать его. Пятизвездочный отель должен соблюдать следующие требования:

Что говорят туристы

Однако, как уже было сказано ранее, не все отели могут поддерживать уровень пяти звезд. Их могут не снимать, если гостиница сможет договориться и пообещает исправить недочеты. Отзывы туристов, отдохнувших в бюджетных отелях в пятью звездами, говорят об обратном. Большинство жалуется на низкий уровень сервиса и неудобное расположение.

Так, одна из туристок, поехавших в Турцию, написала в своем блоге рассказ о дешевом отдыхе в пятизвездочном отеле. Она попала в гостиницу, которая была расположена прямо на трассе. До пляжа надо было идти 7-10 минут по мосту, расположенному над дорогой. Девушка отметила маленькую территорию отеля, которая состоит только из бассейна. Больше всего ей не понравился сервис:

"Отдыхающих в отеле много, а работников мало. Мы на обеде сами себе и стол убирали, и приборы накрывали, и вообще там все плохо. Злой бармен тоже очень всем недоволен, ругается и выдает только два напитка в одни руки"

При этом другие люди, путешествующие в бюджетные пятизвездочные отели, сразу знают, что не надо ждать роскоши за небольшие деньги. Так, другая девушка, выбравшая дешевый отель в городе Кемер, была готова ко всем недочетам. При этом, даже при заниженных ожиданиях нашелся существенный минус — питание. Девушка отметила, что ела только из-за того, чтобы не голодать, при этом ассортимент еды она описала словами "непонятное тушеное ассорти" и "майонезная мешанина".

"Ужин был в основном ресторане и это была пытка, которую мы отбывали побыстрее. Два вида супов. Ни разу не попался вкусный. Кускового мяса говядины или баранины ни разу не видели. Один раз была жаренная рыба, котлеты какие-то, курица, индейка"

При этом у отеля все же были неожиданные плюсы. Например, она отметила хорошую анимацию для женщин: в ее отели вели степ, йогу и аквааэробику. Также ее порадовал "душевный" персонал.

Другие путешественники говорят, что большинство отелей, которые туроператооры продают под соусом "бюджетной пятерки", по факту похожи на четырех, а то и трехзвездочные отели. Одну из туристок устроила еда и сервис, но ей совершенно не понравилось расположение отеля "на отшибе" и пляж.

"Пляж показался не очень уютным. Тесно, постоянно не хватает лежаков, зонты не регулируются, матрасы на лежаках давно пора поменять, лежаки грязноватые. Мусор вроде собирают, но все равно небольшое чувство брезгливости не покидает"