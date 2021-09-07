Какие правила нужно соблюдать туристам в ОАЭ

ОАЭ в числе первых открылись для российских туристов после первой волны пандемии и с тех пор остаются популярным направлением. Но и здесь коронавирус диктует свои правила въезда и поведения. Какие требования предъявляются к туристам и насколько жестко это контролируется, рассказывают участники нашего спецпроекта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Правила въезда

Видео дня

Попасть в ОАЭ по нынешним меркам довольно просто. Шесть из семи эмиратов принимают гостей из России почти без ограничений. Исключение – Абу-Даби, где придется пройти 10-дневный карантин. Для въезда в остальные эмираты потребуется только сдать два отрицательных ПЦР-теста. Первый – не ранее чем за 72 часа до вылета, в разрешенной лаборатории.

«Справка должна быть выдана в стране, из которой совершается поездка. Распечатанная копия документа предоставляется во время регистрации на рейс из России. Рекомендуем иметь QR-код на распечатанной справке ПЦР. Цифровые копии на мобильном телефоне не принимаются», – предупреждают в PAC GROUP.

Некоторые перевозчики (в их числе авиакомпания Emirates) сажают на рейс со справкой на русском или английском языке, другие (например, flydubai) – только на английском. Большинство клиник из утвержденного списка предоставляют результаты на английском языке.

Второй тест делается бесплатно сразу по прилете в аэропорту. От этой процедуры освобождаются дети до 12 лет и пассажиры со средними и тяжелыми формами инвалидности. Также потребуется заполнить Health Declaration (анкету здоровья) с указанием персональных данных. Кроме этого, путешественникам необходимо заранее установить отслеживающее мобильное приложение COVID-19 – DXB Smart App.

Результаты второго теста приходят по смс в течение 48 часов. Формально дожидаться их турист должен на самоизоляции в своем номере. На деле всё зависит от политики конкретного отеля, отмечает генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. Одни не выпускают из комнаты и даже еду туда приносят, другие позволяют свободно перемещаться по территории гостиницы и выходить на пляж. Этот вопрос желательно прояснить перед поездкой. Но в любом случае не стоит покидать пределов отеля.

Если не повезло и повторный тест оказался положительным, туриста переселят в специальный отель-изолятор (при необходимости госпитализируют) и он не сможет покинуть страну, пока не выздоровеет. При этом семьи и компании разделяют. Изолируют только тех, кто инфицирован. Здоровых спутников, даже родственников, к больному не пустят.

Важный момент: у туриста должен быть полис медицинского страхования, покрывающий расходы на обсервацию и лечение COVID-19. Теоретически без такой страховки вообще могут не пустить в страну, по факту при въезде это обычно никто не проверяет. И зачастую путешественники не уделяют данному вопросу достаточно внимания. Многие вообще полагаются на страховку, которая идет в дополнение к банковским картам, не изучая сам текст документа. Между тем при отсутствии такого пункта заболевший коронавирусом турист рискует столкнуться с безумно дорогим лечением за свой счет.

Маски и социальная дистанция

В ОАЭ необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. На территории отелей основное правило – маска должна быть надета во время движения из одной точки в другую, а также возле ресепшен, в лобби и т. д. За столиком в баре / ресторане, на лежаке возле бассейна, на пляже и, разумеется, в своем номере ее можно снять. В городе ношение масок обязательно практически везде: в общественном и личном транспорте, местах общего пользования, торговых и развлекательных центрах, а также на открытом воздухе в случае существенного скопления людей.

«Освобождаются от ношения масок дети в возрасте до 6 лет, люди с ограниченными возможностями, а также те, у кого есть для этого медицинские основания, подтвержденные соответствующими документами. Снимать маску можно во время поездки в личном транспорте одному или с членами семьи, приема пищи, занятий спортом, нахождения в помещениях одному, проведения beauty- и SPA-процедур, однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию», – рассказывают в TEZ TOUR.

По словам Артура Мурадяна, сейчас многие туристы в ОАЭ пытаются по российской схеме пренебрегать масками в общественных местах. Этого строжайше делать нельзя. В Эмиратах за соблюдением эпидемиологических требований очень внимательно следят представители как охранных, так и полицейских структур.

За отсутствие маски полагается внушительный штраф – 3000 дирхамов (порядка 800 долларов). Но сразу штрафовать не будут – сначала вежливо сделают предупреждение. Туристам не нужно запасаться масками, они в свободном доступе, так же как и санитайзеры, уверяют в PAC GROUP.

На «шведском столе» в отеле надо накладывать себе еду либо в одноразовых перчатках, либо просить, чтобы это сделали официанты.

Сейчас ограничительные меры немного смягчаются, отмечает генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов. По его данным, буквально на днях ночным клубам разрешили работать до 3 часов ночи. Сокращается и расстояние между столиками в ресторанах – с 2–3 до 1,5 м.

Плюс национальные особенности

ОАЭ – исламская страна со строгими шариатскими законами. И хотя со стремительным превращением Дубая в Манхеттен об этом порой совершенно забываешь, а требования к туристам становятся менее строгими, остается ряд общих правил, о которых всё же следует помнить. В первую очередь это касается уважения к местным обычаям и религии.

Не стоит фотографировать людей на улице без их разрешения. Кроме этого, не рекомендуется снимать государственные учреждения, банки и объекты военного значения.

Не приветствуется публичное проявление чувств. Вспыльчивым людям надо особенно тщательно сдерживать эмоции, и, если вдруг что-то не понравилось, свое недовольство нельзя выражать в форме угрозы, потому что любая угроза в Эмиратах, в том числе на словах или в переписке, является уголовно наказуемым преступлением. Конечно, к туристам относятся более снисходительно, но если какой-то сотрудник отеля пойдет на принцип и оформит так называемый кейс или вызовет полицию, дело может закончиться как минимум задержанием и запретом на будущие поездки в страну.

По-прежнему строго относятся к употреблению алкоголя. Делать это можно только в ресторанах и барах, имеющих специальную лицензию (в том числе при отелях), и даже просто появляться на улице в нетрезвом виде не рекомендуется. Не стоит предлагать и дарить алкоголь мусульманам.

Мечеть следует посещать в одежде, которая закрывает плечи, руки и ноги (это касается как женщин, так и мужчин). На пляжах категорически запрещается загорать топлес и тем более ню. Слишком откровенное бикини тоже лучше приберечь для другого раза. И не надо ходить в купальниках по барам и магазинам. Мужчин не пустят в торговые центры и рестораны с голым торсом. В остальном можно одеваться так же, как на любом европейском курорте: шорты (конечно, без приставки «мини») и майки – пожалуйста.