Лучшие маршруты для путешествия на автомобиле

Поездка на отдых на автомобиле позволяет познакомиться с красивейшими местами, не ограничивать себя во времени и не привязываться к группе незнакомых для вас людей. "Рамблер" расскажет о самых интересных маршрутах для такого путешествия.

Горный Алтай, Россия

Чуйский тракт считается одной из самых красивейших дорог, она петляет по горам от Бийска до границы с Монголией целых 630 километров. Тракт проходит через старый город Майма, мимо знаменитого озера Манжерок, а затем приводит к высочайшим горам Алтая. Во время путешествия можно сплавиться по Катуни, подняться на Белуху и не только.

Земли Луары, Франция

Этот регион Франции, Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары), включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там находятся более шестидесяти различных замков из разных эпох, и при этом все они открыты для посещения. Также по пути можно насладиться деликатесами и винами.

Калифорния, США