Лучшие маршруты для путешествия на автомобиле

Поездка на отдых на автомобиле позволяет познакомиться с красивейшими местами, не ограничивать себя во времени и не привязываться к группе незнакомых для вас людей. "Рамблер" расскажет о самых интересных маршрутах для такого путешествия.
Чуйский тракт считается одной из самых красивейших дорог, она петляет по горам от Бийска до границы с Монголией целых 630 километров. Тракт проходит через старый город Майма, мимо знаменитого озера Манжерок, а затем приводит к высочайшим горам Алтая. Во время путешествия можно сплавиться по Катуни, подняться на Белуху и не только.
Этот регион Франции, Пеи-де-ла-Луар (Земли Луары), включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там находятся более шестидесяти различных замков из разных эпох, и при этом все они открыты для посещения. Также по пути можно насладиться деликатесами и винами.
В Калифорнии есть популярный автомобильный маршрут вдоль западного побережья, который составляет всего 27 километров по полуострову Монтерей. Чтобы попасть на нее, нужно заплатить 10 долларов, но то, что вы там увидите, абсолютного того стоит: великолепные океанские виды, поля для гольфа, просоленное ветрами дерево на утесе и еще многое другое.