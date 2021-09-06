Пять крошечных островов, расположенных на материках

Не всегда острова располагаются в водах океана, но при этом пользуются не меньшим спросом у туристов. В подборке “Рамблера” — крошечные острова, расположенные на материках и ставшие любимыми у путешественников.

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Архипелаг Тысяча островов, остров Просто достаточно места, Канада и США

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Множество небольших участков суши протянулись по реке Святого Лаврентия вдоль границы США и Канады. Особо интересен остров под названием “Просто достаточно места”, площадь которого всего 310 квадратных метров.

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Права на этот участок суши еще в 1950-х годах выкупила семья Сизеланд, чтобы иметь возможность отдохнуть подальше от чужих глаз. На острове построен небольшой дом, есть вполне хороший пляж и даже нашлось место для нескольких деревьев. Члены семьи до сих пор проводят время в своем “поместье” по выходным и праздникам, изредка пуская в дом постояльцев, желающих провести время вдали от людей.

Скала Данбар, Гондурас

Площадь этого крошечного острова, который по сути является коралловым рифом в Карибском море, составляет всего 490 квадратных метра. Владелец острова создал здесь настоящий рай для туристов.

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На Данбаре он возвел большую белую виллу, строительство которой продолжалось более трех лет (из-за особенностей рельефа). Окружает строение небольшой дубовый лес. Прекрасная вилла стала отелем, который облюбовали дайверы и рыбаки. Помимо уединения и природных красот туристов также привлекает и местная легенда, согласно которой в одной из расположенных в скале пещер спрятал свой клад пират по имени Черная борода. Правда, найти сокровища до сих пор никому так и не удалось.

Остров Блед, Словения

Неподалеку от Альп находится озеро Блед, в центре которого расположился небольшой, утопающий в зелени островок с таким же названием. Площадь острова Блед всего около 8200 квадратных метров, но этот маленький участок суши неизменно притягивает к себе туристов.

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Вода удивительного изумрудного цвета, чистейший воздух и красота вокруг делают остров весьма привлекательным для путешественников. На острове можно не только полюбоваться природой, но и интересно провести время: здесь есть археологический музей, замок Блед, множество сувенирных магазинчиков, кафе, а также Мариинская церковь. Кстати, молодожены тоже часто посещают остров в надежде обрести в семейной жизни счастье. Дело в том, что существует поверье: если жених поднимется по ступенькам церкви (их 99) с невестой на руках, брак этой пары будет крепким и счастливым.

Понтикониси, Греция

Площадь этого кусочка суши, расположенного в Средиземном море, составляет около 10 000 квадратных метров. За компактные размеры его иначе называют “Мышиный остров”.

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Понтикониси — настоящая историческая ценность: еще в XI-XII веках здесь была построена известная византийская часовня Пантократор. Кроме того, небольшой мостик соединяет остров с монастырем Влахерна, где пишут известные всему миру иконы. Древние греки были убеждены, что Понтикониси — это корабль Одиссея, превратившийся в сушу после того, как мореплаватели разгневали Посейдона.

Вильгельмштайн, Германия

Этот остров, расположенный в юго-западной части озера Штайнхудер Мер, сразу поражает нехарактерной для островов формой: он представляет собой квадрат.

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