«Завез в аул и достал автомат»: туристка рассказала об инциденте в Египте

"Представляете, завез в аул и достал автомат. Мой муж побелел, никто ничего не объяснит. Мы просто молчали и старались сохранять спокойствие, благо ребенок был еще маленький и не понимал ничего. А потом он просто сел в машину и привез нас в отель. Я до сих пор не знаю, что это было, но никому не пожелаю такого опыта!", - возмущалась женщина.