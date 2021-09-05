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«Завез в аул и достал автомат»: туристка рассказала об инциденте в Египте

Даша Краснова
1 час назад

Семья из трех человек отправилась в Хургаду, чтобы провести отпуск. Но произошел инцидент, который изменил мнение отдыхающих об отпуске в Египте. "Рамблер" передает историю со слов матери семейства.

«Завез в аул и достал автомат»: туристка рассказала об инциденте в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Елена с мужем и ребенком забронировали номер в хорошем отеле. При этом семье хотелось изучить город и купить сувениры для родственников, поэтому через несколько дней они "отправились на разведку".

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"Муж сказал, что сувениры в отеле стоят гораздо дороже, поэтому нужно ехать в город на ярмарку. Чтобы добраться до нужной улицы, заказали такси в отеле, поэтому добрались без проблем", - начала свой рассказ женщина.

Далее семья изучила разные варианты и выбрала в качестве сувенира для родственников две статуи в виде египетских кошек.

"Мы с Кириллом решили, что банальные сувениры везти не хотим. Взяли этих кошек египетских, а они сделаны из камня, весят тонну! Мы хотели подарить их хотели нашим мамам, чтобы в комнату поставить и красиво. Решили тащиться в отель, но телефоны разрядились, поэтому воспользовались местным такси".

В какой-то момент семейная пара запаниковала, ведь таксист повез их совсем в другую сторону. Конечная точка маршрута и вовсе ввергла пару в шок.

"Кирилл сидел рядом с таксистом, а я с дочерью на заднем сидении. В какой-то момент я поняла, что муж напрягся. И вот мы уже въезжаем в аул. Женщины в парандже, никто не говорит на английском, вокруг куча людей и деревянные дома. А у нас ребенок, кошки эти, мы подумали, что нам крышка!"

По словам Елены, водитель вышел на улицу с автоматом и долго о чем-то переговаривался с другим мужчиной. Потом отдал ему оружие и сел обратно в такси.

"Представляете, завез в аул и достал автомат. Мой муж побелел, никто ничего не объяснит. Мы просто молчали и старались сохранять спокойствие, благо ребенок был еще маленький и не понимал ничего. А потом он просто сел в машину и привез нас в отель. Я до сих пор не знаю, что это было, но никому не пожелаю такого опыта!", - возмущалась женщина.

Туристка предупредила, что советует всем перемещаться по Египту только на лицензионном такси.

Заграница,
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